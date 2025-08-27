Giá vàng lên 128 triệu, xóa bỏ độc quyền: Thêm cú hích cho loạt đại gia?

Cổ phiếu ngân hàng 'nóng' theo giá vàng tăng phi mã

Sáng 27/8, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng, góp phần đẩy VN-Index lập đỉnh lịch sử mới.

Vào lúc hơn 9h, cổ phiếu VPBank (VPB) tăng 800 đồng lên 35.100 đồng/cp, sau khi đã tăng 2,4% trong phiên liền trước. VietinBank (CTG) tăng 1.100 đồng lên 52.300 đồng/cp. Vietcombank (VCB) tăng 700 đồng lên 65.300 đồng/cp. Sacombank (STB) tăng 500 đồng lên 55.500 đồng/cp. MBBank (MBB) tăng 750 đồng lên 28.300 đồng/cp. SeABank (SSB) tăng 400 đồng lên 22.200 đồng/cp. BIDV (BID) tăng 600 đồng lên 42.400 đồng/cp.

Tới 9h50, cổ phiếu VCB tăng kịch trần thêm 4.500 đồng lên 69.100 đồng/cp và duy trì đến hết phiên giao dịch buổi sáng.

Nhóm ngân hàng tăng 2 phiên liên tiếp sau chuỗi điều chỉnh và đang ở quanh đỉnh cao lịch sử. Các cổ phiếu này tiếp tục là trụ đỡ cho thị trường chứng khoán, giúp VN-Index tăng hơn 17 điểm trong đầu phiên 27/8, lập đỉnh lịch sử mới.

Trước đó, VN-Index tăng 53,6 điểm (+3,32%) lên 1.667,63 điểm trong phiên 26/8.

Sức hút của cổ phiếu ngân hàng đến từ kết quả kinh doanh ấn tượng nhiều quý gần đây. Tăng trưởng tín dụng trong 7 tháng đầu năm đạt mức rất cao, với dòng tiền được bơm mạnh vào nền kinh tế, hỗ trợ hoạt động cho vay và lợi nhuận ngân hàng.

Bên cạnh đó, nhóm này còn được hưởng lợi từ chính sách mới: xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Theo Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi Nghị định 24 năm 2012, Nhà nước bãi bỏ cơ chế độc quyền, mở cửa cho doanh nghiệp và ngân hàng tham gia. Doanh nghiệp cần vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, ngân hàng là 50.000 tỷ đồng, đồng thời phải có giấy phép kinh doanh kim loại quý từ Ngân hàng Nhà nước và không vi phạm quy định.

Chính phủ chính thức xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng. Ảnh: Kitco

Sản xuất và kinh doanh vàng đang là ngành hấp dẫn nhờ sức hút của thị trường, giá vàng gần đây tăng phi mã. Từ đầu năm đến nay, giá vàng giao ngay thế giới đã tăng khoảng 28%, lên gần 3.390 USD/ounce vào sáng 27/8.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tăng khoảng 50%, vọt lên ngưỡng 128 triệu đồng/lượng. Giá SJC hiện cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 19 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới được dự báo còn nằm trong xu hướng tăng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể trở lại chính sách nới lỏng tiền tệ, với xác suất 87% hạ lãi suất 0,25% trong cuộc họp ngày 17/9 theo công cụ CME FedWatch, khiến đồng USD suy giảm và vàng trở thành tài sản trú ẩn hấp dẫn hơn.

Ngân hàng lớn 'sáng cửa' nhờ hệ sinh thái sẵn có

Việc xóa bỏ độc quyền mở ra cơ hội lớn cho các ngân hàng tham gia sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu, giúp đa dạng hóa nguồn thu và tận dụng lợi thế từ giá vàng tăng cao.

Với biên lợi nhuận hấp dẫn từ kinh doanh vàng - đặc biệt khi chênh lệch giá trong nước cao hơn thế giới, các ngân hàng có thể tăng doanh thu từ phí giao dịch, sản xuất và xuất nhập khẩu, đồng thời giảm rủi ro biến động giá bằng cách kiểm soát chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh kinh tế bất ổn, vàng còn giúp ngân hàng củng cố vị thế như một kênh đầu tư an toàn cho khách hàng.

Căn cứ theo quy mô vốn điều lệ hiện hành, một số ngân hàng đủ tiêu chuẩn tham gia là Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, VPBank, Techcombank, MB và ACB - tất cả đều vượt mốc 50.000 tỷ đồng. Những ngân hàng này còn phải đáp ứng điều kiện có giấy phép kinh doanh kim loại quý và không vi phạm, nhưng với vị thế lớn, khả năng được cấp phép cao.

Thực tế, nhiều ngân hàng đã có hệ sinh thái liên quan đến vàng, giúp họ dễ dàng "nhập cuộc". Điển hình, VietinBank (CTG) sở hữu 100% vốn Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Gold), được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ tháng 11/2010 và hạch toán như công ty con. Điều này khiến VietinBank trở thành ứng cử viên sáng giá nhất, sẵn sàng sản xuất vàng miếng với kinh nghiệm sẵn có.

Tương tự, Sacombank (STB) có Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), công ty con thành lập năm 2008 với vốn 200 tỷ đồng, do Sacombank nắm 100% vốn. Pháp nhân này có thể hỗ trợ Sacombank mở rộng sang sản xuất và xuất nhập khẩu vàng.

Dù không ghi nhận trực tiếp trên báo cáo tài chính, một số ngân hàng có mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp vàng. TPBank (TPB) liên kết chặt chẽ với CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji - cổ đông lớn nắm hơn 5,9% cổ phần TPBank. Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch HĐQT TPBank, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng sáng lập Doji, tạo lợi thế hợp tác.

Trường hợp SeABank (SSB) với CTCP Vàng bạc đá quý ASEAN (AJC) cũng đáng chú ý. AJC vốn là đơn vị phụ thuộc Agribank, sau đấu giá năm 2008 có SeABank tham gia với vai trò cổ đông chiến lược. Đến năm 2017, khi Agribank thoái vốn, cổ đông lớn của AJC là Công ty TNHH Thung lũng Vua (thuộc Tập đoàn BRG của bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch thường trực SeABank). Mối liên hệ này tạo điều kiện để SeABank tận dụng kinh nghiệm của AJC trong việc tham gia thị trường vàng.

Ngoài ra, ACB - với vốn lớn và kinh nghiệm vận hành sàn giao dịch vàng trước đây - cũng là cái tên tiềm năng. Tổng thể, việc tham gia sản xuất vàng không chỉ mang lại lợi nhuận trực tiếp mà còn củng cố vị thế ngân hàng trong hệ sinh thái tài chính, đặc biệt khi giá vàng dự báo tiếp tục tăng.