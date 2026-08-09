5 gia tộc giàu nhất nước Mỹ, sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ USD

Trong bảng xếp hạng 54 gia tộc giàu nhất Mỹ năm 2026 của Forbes, gia đình Walton đứng đầu với 520 tỷ USD, bỏ xa gia tộc Koch ở vị trí thứ hai với 157 tỷ USD. Năm gia tộc dẫn đầu sở hữu tổng cộng khoảng 943,4 tỷ USD. Phần lớn khối tài sản này được tích lũy qua những doanh nghiệp đã tồn tại hàng chục, thậm chí hơn một thế kỷ.

Khi Forbes công bố bảng xếp hạng các gia tộc giàu nhất Mỹ lần đầu vào năm 2014, ngưỡng tài sản tối thiểu chỉ là 1 tỷ USD. Đến năm 2024, tạp chí nâng ngưỡng lên 10 tỷ USD, phản ánh mức tăng mạnh của tài sản trong giới siêu giàu Mỹ.

Từ những đế chế bán lẻ, công nghiệp đến bánh kẹo, tài chính và nông nghiệp, đây là 5 gia tộc đang sở hữu khối tài sản lớn nhất nước Mỹ.

1. Gia tộc Walton - 520 tỷ USD

Sam Walton (cà vạt đỏ) - nhà sáng lập Walmart và gia đình ông. Ảnh: BillionaireAddr/X

Gia đình Walton sở hữu khoảng 520 tỷ USD, phần lớn đến từ cổ phần tại Walmart. Khối tài sản được chia cho bảy thành viên trong gia đình, gồm ba người con của nhà sáng lập Sam Walton là Rob, Jim và Alice Walton, theo Business Insider.

Sam Walton cùng em trai Bud Walton mở cửa hàng Walmart đầu tiên năm 1962, đặt nền móng cho đế chế bán lẻ sau này. Đến nay, Walmart đã trở thành nhà bán lẻ lớn nhất thế giới về doanh thu, đạt 648,1 tỷ USD trong năm 2024.

Gia đình Walton vẫn nắm lượng lớn cổ phần Walmart, nhờ đó tài sản của họ tăng đáng kể khi giá trị tập đoàn đi lên. Alice Walton, một trong ba người con của Sam Walton, hiện nằm trong nhóm những phụ nữ giàu nhất thế giới.

2. Gia tộc Koch - 157 tỷ USD

Tỷ phú Charles Koch, người đứng đầu Koch Inc. Ảnh: WSJ

Gia tộc Koch sở hữu khoảng 157 tỷ USD, đứng thứ hai trong danh sách của Forbes. Khối tài sản này gắn với Koch Inc., tập đoàn công nghiệp được xây dựng từ doanh nghiệp lọc dầu do Fred Koch, cha của Charles và David Koch, gây dựng.

Hai anh em Charles và David Koch từng giữ vai trò chủ chốt trong quá trình mở rộng công ty thành tập đoàn đa ngành. David Koch rời vị trí lãnh đạo năm 2018 và qua đời một năm sau đó. Charles Koch hiện là chủ tịch kiêm đồng CEO của tập đoàn.

Koch hiện đạt khoảng 125 tỷ USD doanh thu mỗi năm, hoạt động trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Bên cạnh kinh doanh, gia đình Koch cũng dành một phần tài sản cho hoạt động từ thiện. Quỹ của David Koch từng cam kết hơn 1,2 tỷ USD cho nghiên cứu ung thư, bệnh viện, giáo dục và các tổ chức văn hóa.

3. Gia tộc Mars - 129 tỷ USD

Jacqueline Mars và các cháu gái. Ảnh: Business Insider

Phần lớn tài sản của gia tộc Mars đến từ Mars Inc., tập đoàn gia đình nổi tiếng với các thương hiệu bánh kẹo như M&M's, Milky Way và Mars.

Sau khi cha qua đời năm 1999, Jacqueline và John Mars được thừa kế cổ phần trong doanh nghiệp gia đình. Mars sau đó tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực thực phẩm và chăm sóc thú cưng, với những thương hiệu như Ben's Original, Dolmio cùng nhiều nhãn hàng khác.

Mars Inc. đạt doanh thu hơn 65 tỷ USD trong năm 2025, theo Forbes. Tài sản của gia tộc cũng tăng khoảng 12 tỷ USD so với bảng xếp hạng năm 2024, lên 129 tỷ USD.

John và Jacqueline Mars đồng thời điều hành Mars Foundation, hỗ trợ các hoạt động trong giáo dục, môi trường, văn hóa và y tế.

4. Gia tộc Johnson - 69,5 tỷ USD

Tỷ phú Edward C. Johnson II. Ảnh: The New York Times

Gia tộc Johnson sở hữu khoảng 69,5 tỷ USD, đứng thứ tư trong danh sách. Phần lớn tài sản gắn với Fidelity, tập đoàn dịch vụ tài chính do Edward C. Johnson II thành lập năm 1946.

Doanh nghiệp được truyền qua ba thế hệ gia đình Johnson. Abigail Johnson, cháu gái của nhà sáng lập, trở thành CEO Fidelity năm 2014 và hiện tiếp tục điều hành tập đoàn. Gia đình Johnson sở hữu khoảng 49% Fidelity, phần còn lại thuộc về nhân viên. Năm 2024, tập đoàn ghi nhận doanh thu hơn 32 tỷ USD.

5. Gia tộc Cargill-MacMillan - 67,9 tỷ USD

Gia tộc Cargill-MacMillan. Ảnh: Forbes

Khối tài sản của gia tộc Cargill-MacMillan bắt nguồn từ Cargill, tập đoàn kinh doanh nông nghiệp được William W. Cargill thành lập năm 1865 với một kho chứa ngũ cốc tại Iowa.

Sau hơn 160 năm, Cargill đã phát triển thành tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm trên toàn cầu. Hậu duệ gia đình Cargill-MacMillan hiện sở hữu khoảng 88% công ty. Với doanh thu khoảng 154 tỷ USD, Cargill là một trong những doanh nghiệp gia đình tư nhân lớn nhất nước Mỹ.

Theo Forbes, tính đến năm 2020, có 21 thành viên Cargill-MacMillan là tỷ phú. Trong số đó, Pauline MacMillan Keinath là cổ đông cá nhân lớn nhất của Cargill, nắm khoảng 13% cổ phần.