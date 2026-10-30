'Số phận' 12 dự án Mường Thanh tại Hà Nội: Hạng mục nào được tồn tại, phần nào buộc phá dỡ?

Theo đó, việc xử lý vi phạm được phân định rạch ròi, công trình đáp ứng đủ điều kiện hạ tầng tối thiểu mới được phép tồn tại, các hạng mục khối đế chuyển đổi sai công năng buộc phải phá dỡ, hoàn trả...