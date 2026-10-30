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'Số phận' 12 dự án Mường Thanh tại Hà Nội: Hạng mục nào được tồn tại, phần nào buộc phá dỡ?

Sự kiện: Thị trường bất động sản

Để giải quyết dứt điểm tình trạng xây dựng sai phép, vượt quy hoạch gây áp lực lên hạ tầng tại 12 dự án Mường Thanh, Hà Nội đã chốt cơ chế xử lý đặc thù dựa trên Luật Thủ đô. Theo đó, việc xử lý vi phạm được phân định rạch ròi, công trình đáp ứng đủ

 Theo đó, việc xử lý vi phạm được phân định rạch ròi, công trình đáp ứng đủ điều kiện hạ tầng tối thiểu mới được phép tồn tại, các hạng mục khối đế chuyển đổi sai công năng buộc phải phá dỡ, hoàn trả... 

&#39;Số phận&#39; 12 dự án Mường Thanh tại Hà Nội: Hạng mục nào được tồn tại, phần nào buộc phá dỡ? - 1

Chung cư HH Linh Đàm: Chủ đầu tư phải chi trả toàn bộ chi phí khắc phục sai phạm
Chung cư HH Linh Đàm: Chủ đầu tư phải chi trả toàn bộ chi phí khắc phục sai phạm

Dự thảo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án (trong đó có tổ hợp "chung cư vạn dân"...

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Theo Trung Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/so-phan-12-du-an-muong-thanh-tai-ha-noi-hang-muc-...

-30/10/2026 14:57 PM (GMT+7)
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