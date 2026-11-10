CPI lõi Mỹ vượt dự báo, lập tức Bitcoin lao dốc và vàng mất hơn 2%

Lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, Fed đối mặt sức ép tăng lãi suất

Ngày 10/11, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3% của các nhà kinh tế. Mặc dù đã giảm tốc so với mức tăng 0,6% trong tháng 9, kết quả này cho thấy áp lực lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa hạ nhiệt như kỳ vọng.

CPI lõi, thước đo loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% trong tháng 10, vượt dự báo 0,2%. Đây là tháng thứ ba liên tiếp chỉ số này tăng 0,3%, phản ánh sự dai dẳng của áp lực giá cả trong nền kinh tế Mỹ.

Theo Bloomberg, kết quả CPI lõi cao hơn dự báo tiếp tục củng cố khả năng Fed nâng lãi suất. Trong khi đó, CoinDesk nhận định dù lạm phát tổng thể đã giảm tốc so với tháng 9, mức tăng vẫn cao hơn kỳ vọng, đặt nền kinh tế Mỹ trước khả năng phải đối mặt với một đợt thắt chặt tiền tệ mới vào cuối năm.

Số liệu chi tiết từ BLS cho thấy áp lực lạm phát hiện diện trong nhiều nhóm chi tiêu. Chỉ số giá nhà ở tăng 0,3%, đóng góp hơn 30% mức tăng CPI tổng thể trong tháng. Chi phí giải trí tăng 0,8%, bảo hiểm ô tô tăng 0,7%, dịch vụ bệnh viện tăng 0,8%, trong khi dịch vụ vận tải tăng 0,8%.

(Ảnh minh họa)

Dù cú sốc giá năng lượng đã phần nào dịu bớt, áp lực lạm phát vẫn tiếp tục lan sang nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là dịch vụ. Đây là vấn đề đáng lo ngại bởi giá dịch vụ thường có xu hướng điều chỉnh chậm, khiến quá trình đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của Fed trở nên khó khăn hơn.

Trước thời điểm công bố CPI, Joseph Brusuelas, chuyên gia kinh tế trưởng của RSM, đã cảnh báo rằng dữ liệu tháng 10 nhiều khả năng tiếp tục phản ánh tình trạng lạm phát dai dẳng, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ. Theo ông, diễn biến này sẽ dẫn đến một đợt tăng lãi suất trong tháng 12 và báo cáo CPI khó có thể khiến Fed thay đổi định hướng chính sách.

Một điểm đặc biệt của báo cáo tháng 10 là BLS không công bố mức tăng CPI tổng thể và CPI lõi so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là đợt đóng cửa Chính phủ Mỹ trong tháng 10/2025 khiến cơ quan thống kê không thể thu thập dữ liệu đầy đủ, dẫn đến thiếu cơ sở so sánh theo năm.

Kết quả CPI mới nhất cũng xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller phát tín hiệu có thể cần một bước đi mạnh tay hơn về lãi suất.

Phát biểu tại London ngày 10/11, ông Waller cho biết Fed nên tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12, ngay cả khi lạm phát có dấu hiệu cải thiện. Đặc biệt, nếu CPI lõi tháng 10 tăng khoảng 0,3% hoặc cao hơn, Fed cần cân nhắc nâng lãi suất 50 điểm cơ bản, tương đương 0,5 điểm phần trăm, thay vì mức 25 điểm cơ bản thông thường.

Kết quả thực tế đã chạm đúng ngưỡng mà ông Waller đề cập. Theo MarketWatch, đây là diễn biến làm gia tăng sự chú ý tới khả năng Fed lựa chọn một đợt tăng lãi suất lớn hơn tại cuộc họp ngày 8–9/12. Tuy nhiên, quan điểm của một thành viên Fed không đồng nghĩa ngân hàng trung ương Mỹ đã quyết định nâng lãi suất 50 điểm cơ bản.

Trước khi CPI được công bố, thị trường đã đặt cược rất lớn vào khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12, đưa biên độ lãi suất điều hành lên 4,00–4,25%.

Bitcoin thủng 74.000 USD, vàng giảm mạnh và chứng khoán Mỹ chịu sức ép

Thị trường tài chính quốc tế nhanh chóng phản ứng với số liệu lạm phát mới, trong đó tiền điện tử và chứng khoán Mỹ ghi nhận những biến động tiêu cực, còn lợi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh.

Theo CoinDesk, ngay sau khi BLS công bố CPI tháng 10, Bitcoin tiếp tục đà giảm, mất thêm khoảng 1% và lùi về 73.600 USD. Trước đó, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã giao dịch quanh 74.200 USD khi nhà đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

CryptoPotato cũng ghi nhận Bitcoin lao xuống vùng 73.600 USD sau khi số liệu CPI cao hơn dự báo được công bố, đánh dấu mức giá thấp nhất trong nhiều tháng.

Dữ liệu từ Live-Rates cho thấy vào khoảng 20h38 ngày 10/11 theo giờ Việt Nam, tương đương 8 phút sau công bố CPI, Bitcoin được giao dịch quanh 73.878 USD, giảm 1,81% so với mức mở cửa tham chiếu của phiên. Ethereum cũng chịu áp lực bán khi giảm khoảng 3,18%, xuống gần 2.064 USD.

Những chỉ này xuất hiện trong bối cảnh thị trường tiền điện tử vốn đã suy yếu từ trước. Theo CoinDesk, Bitcoin đã giảm đáng kể so với đỉnh trên 87.000 USD thiết lập đầu tháng 10, trong khi dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ không còn duy trì sức mạnh như trước.

Bitcoin phản ứng lao dốc ngay lập tức sau khi CPI Mỹ được công bố. Ảnh: Investing

Các nhà phân tích tại BRN nhận định một đợt phục hồi bền vững của Bitcoin cần được hỗ trợ bởi nhu cầu mua thực chất và dòng vốn ETF quay trở lại, thay vì chỉ phụ thuộc vào các tín hiệu vĩ mô thuận lợi. Nếu Bitcoin đánh mất vùng hỗ trợ 73.000 USD, áp lực bán có thể gia tăng và đẩy giá về khu vực 70.000 USD.

Thị trường vàng cũng chứng kiến áp lực giảm giá đáng kể. Theo Reuters, trước thời điểm CPI được công bố, giá vàng giao ngay đã giảm 1,6%, xuống 4.071,07 USD/ounce, chịu sức ép từ phát biểu cứng rắn của quan chức Fed và kỳ vọng lãi suất tăng.

Sau khi số liệu lạm phát được công bố, vàng tiếp tục chịu áp lực. Dữ liệu Live-Rates ghi nhận giá vàng giao ngay vào khoảng 20h37 ngày 10/11 ở mức 4.054 USD/ounce, giảm khoảng 2,05% so với mức mở cửa của phiên. Mức giảm này phản ánh diễn biến cả phiên giao dịch, không chỉ riêng những phút sau báo cáo CPI.

Không chỉ vàng và tiền điện tử, thị trường chứng khoán Mỹ cũng phản ứng tiêu cực. Theo CoinDesk, hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 giảm 1,15%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 mất 0,5% ngay sau công bố số liệu.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD tăng mạnh. Financial Times ghi nhận lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng tới 17 điểm cơ bản, lên 4,71%, trong khi đồng USD tăng khoảng 0,3% so với rổ các đồng tiền chủ chốt. Lạm phát cao hơn dự báo làm gia tăng khả năng Fed duy trì chính sách thắt chặt, qua đó hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, đồng thời gây sức ép lên những tài sản nhạy cảm với lãi suất.

Đối với Việt Nam, triển vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất có thể tạo thêm áp lực lên tỷ giá USD/VND và chi phí huy động vốn quốc tế của doanh nghiệp. Nếu đồng USD duy trì sức mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng, dòng vốn đầu tư gián tiếp vào các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam, cũng có thể chịu tác động.