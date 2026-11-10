iPhone chính hãng giảm giá sâu: iPhone Air,iPhone Pro nên chọn mẫu nào?

iPhone Air giảm giá mạnh nhất, xuống dưới 23 triệu đồng

Trong số 5 mẫu iPhone được điều chỉnh giá, iPhone Air 256GB là sản phẩm có mức giảm sâu nhất. Theo giá tham khảo tại một số đại lý uỷ quyền tháng 11/2026, thiết bị hiện được bán với giá 22,99 triệu đồng, thấp hơn 34% so với mức giá niêm yết trước đó.

Nhiều mẫu iPhone 17 series giảm giá mạnh tháng 11/2026.

Đây là mức giá đáng chú ý đối với một mẫu iPhone thuộc thế hệ mới, sở hữu thiết kế siêu mỏng, màn hình OLED chất lượng cao và chip A19 Pro. Với những người ưu tiên kiểu dáng, trọng lượng nhẹ và hiệu năng, iPhone Air trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn đáng kể so với thời điểm mới lên kệ.

Tuy nhiên, mức giảm sâu cũng đặt ra câu hỏi về sức hấp dẫn thực tế của sản phẩm. iPhone Air phải đánh đổi một số trang bị để đạt được thiết kế mỏng nhẹ, trong đó đáng chú ý là hệ thống camera sau chỉ có một cảm biến chính, thay vì cụm camera đa tiêu cự như dòng Pro. Thời lượng pin cũng là yếu tố người dùng cần cân nhắc nếu thường xuyên sử dụng điện thoại với cường độ cao.

Dù vậy, ở mức 22,99 triệu đồng, iPhone Air đang tạo ra khoảng cách giá khá lớn so với những mẫu iPhone đời trước, trong khi vẫn có lợi thế về thiết kế và nền tảng phần cứng mới. Đây là một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất nếu người mua muốn trải nghiệm iPhone thế hệ mới nhưng không muốn chi hơn 30 triệu đồng.

iPhone 17 Pro và Pro Max: Giảm ít nhưng vẫn có sức hút

Trái với iPhone Air, hai mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có mức giảm khiêm tốn hơn, lần lượt 9% và 8%.

Cụ thể, iPhone 17 Pro 256GB hiện có giá 31,99 triệu đồng, còn iPhone 17 Pro Max 256GB được bán ở mức 34,99 triệu đồng. Khoảng cách giữa hai phiên bản chỉ khoảng 3 triệu đồng, tạo ra sự phân hóa tương đối rõ về nhóm khách hàng.

iPhone 17 Pro hướng đến người dùng thích điện thoại nhỏ gọn nhưng vẫn cần hiệu năng cao và hệ thống camera linh hoạt. Với chip A19 Pro, RAM 12GB, màn hình OLED 120Hz và cụm camera đa tiêu cự, sản phẩm có thể đáp ứng tốt từ nhu cầu giải trí đến công việc, sáng tạo nội dung.

iPhone Air giảm giá mạnh nhất, tới 34%. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max phù hợp với người thường xuyên xem video, chơi game, chỉnh sửa hình ảnh hoặc cần không gian hiển thị lớn. Màn hình 6,9 inch cùng dung lượng pin lớn hơn là những lợi thế đáng kể. Với mức chênh khoảng 3 triệu đồng, Pro Max có thể là lựa chọn hợp lý nếu người mua thực sự cần màn hình rộng và thời lượng sử dụng dài hơn.

Điểm đáng chú ý là dù đã giảm khoảng 3 triệu đồng theo giá tham chiếu, cả hai sản phẩm vẫn nằm trong nhóm smartphone có giá bán cao. Mức giảm 8-9% chưa đủ tạo ra cú hích lớn về khả năng tiếp cận, nhưng cho thấy các hệ thống bán lẻ đang bắt đầu điều chỉnh giá để duy trì sức cạnh tranh.

iPhone 16 Pro 1TB giảm 18%, vẫn đắt hơn 17 Pro Max 256GB

Một trường hợp đáng chú ý khác là iPhone 16 Pro 1TB. Sản phẩm hiện được đưa về mức 35,99 triệu đồng, giảm 18% theo giá công bố tại một đại lý uỷ quyền tháng 11/2026.

Điểm mạnh của mẫu máy này nằm ở hệ thống camera và dung lượng lưu trữ. Dù sử dụng chip A18 Pro thay vì A19 Pro như thế hệ mới, iPhone 16 Pro vẫn sở hữu màn hình OLED 120Hz, khung titan và hệ thống camera gồm cảm biến chính 48MP, camera góc siêu rộng 48MP cùng camera tele 5x.

Đặc biệt, bộ nhớ 1TB là lợi thế lớn đối với người thường xuyên quay video 4K, chụp ảnh chất lượng cao hoặc lưu trữ dữ liệu công việc trực tiếp trên điện thoại. Đây là nhóm khách hàng có thể khai thác tốt dung lượng lớn thay vì phải phụ thuộc nhiều vào dịch vụ lưu trữ đám mây.

Tuy nhiên, mức giá 35,99 triệu đồng lại khiến iPhone 16 Pro 1TB rơi vào tình thế khó cạnh tranh. Sản phẩm thậm chí đắt hơn iPhone 17 Pro Max 256GB khoảng 1 triệu đồng. Người mua vì vậy phải lựa chọn giữa một chiếc iPhone đời cũ có bộ nhớ gấp bốn lần và một flagship thế hệ mới có màn hình lớn, chip mới hơn cùng thời gian hỗ trợ phần cứng dài hơn.

Điều này cho thấy dung lượng lưu trữ vẫn có thể tạo ra khoảng cách giá rất lớn trong danh mục sản phẩm Apple. Nhưng với phần đông người dùng, 1TB có thể là mức dung lượng vượt quá nhu cầu thực tế. Nếu không thường xuyên quay video hoặc lưu trữ dữ liệu lớn, iPhone 17 Pro Max sẽ là lựa chọn cân bằng hơn.

iPhone 16e còn 14,29 triệu đồng: Giá thấp nhưng chưa chắc là món hời

Ở phân khúc thấp nhất trong danh sách, iPhone 16e 128GB hiện có giá tham khảo 14,29 triệu đồng.

Sản phẩm sử dụng chip A18, màn hình OLED 6,1 inch và hỗ trợ Apple Intelligence. Đây là lựa chọn dành cho người dùng chủ yếu sử dụng điện thoại để liên lạc, truy cập mạng xã hội, xem video và thực hiện những tác vụ phổ biến.

Tuy nhiên, iPhone 16e cũng có nhiều giới hạn so với các mẫu máy cao cấp hơn. Thiết bị chỉ có một camera sau, màn hình dừng ở tần số quét 60Hz, không có Dynamic Island và không hỗ trợ MagSafe. Dung lượng 128GB cũng có thể trở nên chật chội với người thường xuyên chụp ảnh, quay video hoặc cài đặt nhiều ứng dụng.

Mẫu iPhone nào đáng mua nhất tháng 11/2026?

Xét trên tương quan giá bán và giá trị sử dụng, iPhone Air 256GB là sản phẩm nổi bật nhất về mức giảm, phù hợp với người ưu tiên thiết kế và muốn sở hữu iPhone thế hệ mới dưới 23 triệu đồng.

iPhone 17 Pro 256GB phù hợp với người cần một chiếc điện thoại cao cấp có camera tốt, hiệu năng mạnh và kích thước vừa phải. Nếu ưu tiên màn hình lớn và pin, iPhone 17 Pro Max đáng cân nhắc hơn với khoản chênh lệch khoảng 3 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 16 Pro 1TB chỉ thực sự đáng mua với người có nhu cầu lưu trữ lớn và thường xuyên sáng tạo nội dung. iPhone 16e phù hợp với nhóm khách hàng không đòi hỏi nhiều về camera, màn hình hay các tính năng cao cấp.

Nhìn chung, đợt giảm giá tháng 11 đang mở ra cơ hội mua iPhone chính hãng với mức chi phí thấp hơn, nhưng không phải sản phẩm nào giảm sâu cũng có giá trị tốt nhất. Người mua nên so sánh giá thực trả, dung lượng bộ nhớ, nhu cầu sử dụng và chính sách bảo hành trước khi quyết định.