Bỏ việc lương 16 triệu/tháng, chàng trai Gia Lai nuôi loài đặc sản chỉ thích ăn mía, tre nứa, bán giá 780.000 đồng/kg

Bỏ phố về quê nuôi dúi, chàng trai Bình Định cũ, nay là Gia Lai thu nhập 144 triệu đồng mỗi năm

Anh Nguyễn Minh Kha (SN 1995, thôn Tùng Chánh, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) thành công với mô hình nuôi dúi. Ảnh: ĐT.

Năm 2016, sau khi tốt nghiệp đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Minh Kha (SN 1995, thôn Tùng Chánh, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai), trước đây thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, bắt đầu cuộc sống của một người trẻ xa quê lập nghiệp.

Sau hai năm đi làm, dù có công việc tương đối ổn định với mức lương khởi điểm 16 triệu đồng/tháng, Kha vẫn quyết định nghỉ việc, trở về quê với mong muốn xây dựng hướng đi riêng.

Thời điểm ấy, Kha chưa xác định rõ sẽ bắt đầu lại từ đâu. Trong một lần tình cờ thấy người ta bán dúi, anh lân la tìm hiểu và quyết định bỏ ra 15 triệu đồng mua 14 con, gồm 7 con đực và 7 con cái, với suy nghĩ đơn giản là nuôi thử cho vui.

Nông dân Nguyễn Minh Kha (SN 1995, thôn Tùng Chánh, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai). Ảnh: ĐT.

Qua quá trình chăm sóc và chủ động tìm hiểu thông tin trên mạng, Kha nhận thấy dúi có nhiều ưu điểm như thức ăn tương đối dễ kiếm, chi phí chăm sóc không quá lớn, phù hợp với điều kiện ở quê.

Từ ý định ban đầu, anh bắt đầu tính chuyện đầu tư mở rộng đàn, từng bước biến việc nuôi dúi thành hướng khởi nghiệp.

Mô hình nuôi dúi được sự quan tâm của địa phương. Ảnh: ĐT.

Tuy nhiên, quyết định nghỉ việc ở Thành phố Hồ Chí Minh để về quê nuôi dúi của Kha vấp phải sự phản đối từ gia đình.

Sau nhiều năm ăn học, anh đã có công việc và thu nhập ổn định, trong khi nuôi dúi là mô hình còn khá mới mẻ, đầu ra chưa rõ ràng.

“Ba tôi còn la, nuôi rồi bán cho ai”, Kha kể.

Không có nhiều kinh nghiệm, anh vừa nuôi vừa học hỏi, tự tìm cách thích nghi với công việc mới. Những ngày đầu, từ việc lựa chọn, bảo quản thức ăn đến chăm sóc đàn dúi đều khiến Kha không ít lần lúng túng.

Anh nhớ lại, có lần để mía qua ngày, thức ăn bị chua nhưng vẫn cho dúi ăn, khiến đàn vật nuôi mắc bệnh. Sau sự cố, Kha rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn trong khâu chuẩn bị thức ăn, vệ sinh chuồng nuôi và theo dõi sức khỏe đàn dúi.

Anh Nguyễn Minh Kha chia sẻ về mô hình khởi nghiệp của mình. Ảnh: ĐT.

Phát triển đàn dúi hơn 350 con, thu nhập 144 triệu đồng mỗi năm

Sau quá trình tích lũy kinh nghiệm và từng bước mở rộng quy mô, hiện đàn dúi của Kha có hơn 350 con.

Trong đó, khoảng 40 con đực và hơn 120 con cái đang sinh sản, số còn lại là dúi con và dúi thương phẩm.

Thức ăn của dúi cực kỳ đơn giản, dễ kiếm ở quê. Ảnh: ĐT.

Để chủ động nguồn thức ăn, giảm chi phí đầu vào, anh còn trồng mía và tre phục vụ chăn nuôi.

Theo Kha, tự chủ nguồn thức ăn giúp người nuôi giảm phụ thuộc vào thị trường, đồng thời thuận tiện hơn trong quá trình chăm sóc đàn dúi.

Dù vậy, theo chàng trai trẻ, nuôi dúi không đơn giản chỉ là xây chuồng rồi chờ vật nuôi sinh sản.

Người nuôi phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc, chú ý chất lượng thức ăn và theo dõi sức khỏe đàn. Đặc biệt, tìm được đầu ra ổn định là yếu tố quan trọng nếu muốn phát triển mô hình lâu dài.

Giá bán dúi thương phẩm hiện dao động từ 680.000-780.000 đồng/kg. Ảnh: ĐT.

Để tiếp cận khách hàng, Kha chủ động giới thiệu, bán dúi giống qua mạng xã hội Facebook.

Đối với dúi thương phẩm, anh kết nối trực tiếp với các nhà hàng tại Phù Cát và Quy Nhơn. Giá bán dúi thương phẩm hiện dao động từ 680.000-780.000 đồng/kg.

Theo tính toán của gia đình, sau khi trừ chi phí, mô hình nuôi dúi mang lại tổng thu nhập ước khoảng 144 triệu đồng mỗi năm. Nguồn thu này giúp gia đình có điều kiện sửa sang nhà cửa, từng bước cải thiện cuộc sống.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế cho gia đình, Kha còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và cách phát triển đàn dúi cho những người có nhu cầu. Anh kỳ vọng những kiến thức tích lũy được trong quá trình khởi nghiệp có thể giúp thêm nhiều người tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp tại quê nhà.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế cho gia đình, anh Kha còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và cách phát triển đàn dúi cho những người có nhu cầu. Ảnh: ĐT.

Thời gian qua, mô hình nuôi dúi của Kha thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Đàn dúi được nuôi tại gia đình của anh Kha. Ảnh: ĐT.

Nhiều đoàn của xã Hòa Hội đã đến tham quan, tìm hiểu cách nuôi và chăm sóc dúi, qua đó mở ra thêm một hướng phát triển kinh tế cho những người muốn khởi nghiệp tại địa phương.

Ông Đặng Thanh Tràng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai đánh giá mô hình nuôi dúi của Kha bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Theo ông Tràng, địa phương sẵn sàng xem xét hỗ trợ vốn để người dân có điều kiện mở rộng mô hình, từng bước nâng cao thu nhập.

Từ 14 con dúi ban đầu với nhiều băn khoăn về kỹ thuật và đầu ra, Nguyễn Minh Kha đang từng bước xây dựng mô hình chăn nuôi của riêng mình.

Quyết định rời thành phố trở về quê không chỉ giúp anh tìm được hướng đi mới mà còn cho thấy nỗ lực của người trẻ trong việc khai thác tiềm năng địa phương, tạo dựng sinh kế ngay trên mảnh đất quê hương.