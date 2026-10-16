Giá vàng thế giới tăng vọt sáng 16/10 do lãi suất trái phiếu Mỹ giảm

Giá vàng tăng mạnh vào sáng 16/10 (theo giờ Việt Nam) khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn phục hồi.

Giá vàng giao ngay tại Mỹ giao dịch quanh mức 4.168,70 USD/ounce, tăng 64,20 USD/ounce, tương đương 1,56%.

Thị trường tài chính và kim loại quý tiếp tục giằng co giữa áp lực lạm phát gia tăng và những lo ngại về khả năng chống chịu của nền kinh tế cũng như hệ thống tài chính.

Giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 9 tăng 1,3% so với tháng trước và 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng theo tháng là mạnh nhất kể từ tháng 3/2022. Giá năng lượng tiêu thụ cuối cùng tăng vọt 10,8%, trong đó giá xăng tăng 20,3%.

Báo cáo được công bố sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cao hơn dự kiến, tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0,8%, cho thấy sức mua của người tiêu dùng vẫn duy trì khả năng chống chịu. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cũng tăng nhẹ, lên 199.000 đơn.

Giá vàng thế giới tăng vọt do lợi suất trái phiếu Mỹ suy yếu (ảnh AI).

Bất chấp các số liệu lạm phát cao hơn dự báo, giới giao dịch vẫn đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 thấp hơn khả năng giữ nguyên lãi suất. Giá hợp đồng tương lai phản ánh xác suất tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27–28/10 vào khoảng 29–34%, trong khi kỳ vọng về khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 12 vẫn ở mức cao.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 10 điểm cơ bản, xuống 5,09%. Đây là mức giảm mạnh nhất trong ngày kể từ tháng 8/2025. Diễn biến suy yếu của các tài sản liên quan đến tín dụng và cổ phiếu AI đã thúc đẩy nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ.

Chỉ số USD cũng giảm, qua đó làm dịu áp lực đối với các kim loại quý không mang lại lợi suất.

Các dữ liệu kinh tế và sự kiện chính sách tiếp theo được thị trường theo dõi gồm báo cáo giá nhập khẩu và xuất khẩu của Mỹ, số liệu sản lượng công nghiệp và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Bangkok (Thái Lan)..

Lợi suất giảm đang hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lạm phát dai dẳng vẫn tiềm ẩn nguy cơ đồng USD mạnh trở lại và lợi suất thực tăng cao, qua đó có thể hạn chế đà phục hồi của kim loại quý.

Tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục là nguồn bất ổn đáng kể đối với thị trường năng lượng, ngay cả khi hoạt động xuất khẩu dầu thô trong khu vực phục hồi sau những gián đoạn trước đó.

Các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu cùng những mối đe dọa an ninh xung quanh eo biển tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động vận tải thương mại. Trong khi đó, Washington đang xem xét nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với một số tàu chở dầu nhằm cải thiện nguồn cung phương tiện vận chuyển và giảm chi phí logistics.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm nhẹ xuống 105,92 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng mạnh lên 96,50 USD/thùng. Giá WTI được hỗ trợ bởi lượng tồn kho dầu trong nước giảm nhiều hơn dự kiến và tình trạng gián đoạn sản xuất do bão gây ra.

Diễn biến trái chiều giữa hai loại dầu chuẩn cho thấy những yếu tố cung – cầu khác nhau đang tác động đến từng thị trường.

Đối với vàng, xung đột Mỹ – Iran chưa được giải quyết tiếp tục củng cố nhu cầu phòng thủ của nhà đầu tư. Tuy nhiên, giá năng lượng duy trì ở mức cao cũng làm gia tăng rủi ro lạm phát, có thể gây áp lực tăng lên lợi suất trái phiếu và hạn chế dư địa tăng giá của kim loại quý.

Đối với xu hướng giá vàng, về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đưa giá vượt qua vùng kháng cự 4.161,46–4.181,44 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, các mục tiêu tiếp theo được xác định tại 4.216,96 USD/ounce và 4.267,20 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá ngắn hạn của phe bán là kéo giá xuống dưới ngưỡng 4.127,56 USD/ounce. Nếu mốc này bị xuyên thủng, các vùng giá thấp hơn cần theo dõi lần lượt là 4.107,28 USD/ounce và 4.088,10 USD/ounce.