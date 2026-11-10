Giá vàng hôm nay 10/11: Vàng thế giới bứt tốc, kéo trong nước đi lên

Giá vàng trong nước phục hồi nhẹ

Trước giờ mở cửa phiên sáng 10/11, giá vàng trong nước có nhiều biến động so với kết phiên tuần trước.

Theo đó, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu giữ nguyên ở mức 138,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 200.000đồng/lượng so với phiên trước đó. Biên độ mua - bán đối với vàng miếng tiếp tục neo ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 13,7 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 14,1 triệu đồng/chỉ chiều bán ra, tương đương 137 - 141 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Trong khi đó, DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 13,7 - 14,1 triệu đồng/chỉ, tương đương 137 - 141 triệu đồng/lượng, cũng tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

SJC giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 13,68 - 14,08 triệu đồng/chỉ, tương đương 136,8 - 140,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới nhảy vọt

Khảo sát vào rạng sáng 10/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.139,21 USD/ounce,tăng 72,19 USD/ounce trong vòng 24h. Quy đổi theo tỷ giá bán USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,2 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

Động lực tăng trưởng của kim loại quý xuất phát từ sự hạ nhiệt của đồng USD cùng đà lao dốc mạnh của giá dầu thô trong bối cảnh giới đầu tư giải tỏa áp lực nhờ những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán ngoại giao cho xung đột Mỹ - Iran. Sự sụt giảm của giá năng lượng phần nào xoa dịu nỗi lo lạm phát ngay trước thềm công bố Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ.

Nhịp tăng này cũng đánh dấu sự phục hồi nối tiếp của giá vàng sau chuỗi biến động dữ dội tuần qua. Trước đó, chiến thắng của đảng Dân chủ tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ từng ép lợi suất trái phiếu Kho bạc và đồng xanh lùi sâu, trước khi báo cáo việc làm khởi sắc bất ngờ kích hoạt trở lại kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt tiền tệ.

Bất chấp số liệu lao động khả quan củng cố kịch bản Fed nâng lãi suất lần tiếp theo tại cuộc họp chính sách ngày 8-9/12 tới, đà sụt giảm của giá dầu thô cùng đà suy yếu của đồng USD đã tạo đòn bẩy quan trọng, gia tăng sức hấp dẫn tương đối cho kim loại quý.

Tâm lý thị trường cũng đón nhận làn sóng tích cực khi chứng khoán Bắc Mỹ và châu Âu đồng loạt hồi phục rộng khắp sau nhịp xả hàng của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Nhìn chung, các dữ liệu vĩ mô gần nhất vẫn phác họa một bức tranh lao động Mỹ vững chắc bất chấp chi phí vốn đắt đỏ.

Trong ngắn hạn, diễn biến của vàng thế giới vẫn nằm trong thế giằng co chịu sự chi phối trực tiếp từ quỹ đạo chính sách tiền tệ của Fed, biến động của đồng bạc xanh và sức hút từ dòng vốn trú ẩn an toàn. Sự trồi sụt của đồng USD hay lợi suất trái phiếu sẽ tiếp tục là "biến số" kép điều tiết nhịp rung lắc của kim loại quý trong các phiên tới.