Chốt giá vàng hôm nay ngày 10/11 đảo chiều giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 10/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 10/11 giảm giá vàng miếng xuống mức 140,9 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 10/11, giá vàng trong nước ngày 10/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 140,9 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 10/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 140,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 10/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 140,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,8 triệu đồng/lượng mua vào và 140,9 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 10/11, đảo chiều giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/11, giảm giá vàng miếng và giữ nguyên giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 10/11, chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 137 –141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 136,7 – 140,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 136,8 – 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 10/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 10/11 giảm rất mạnh với giá vàng giao ngay giảm 80 USD/ounce, xuống mức 4.035 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.136 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, tụt xuống gần mốc 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, giá vàng giảm khi nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh của kim loại quý trong các phiên trước đó.

Thị trường vàng thế giới hiện chuyển sự chú ý sang các dữ liệu lạm phát sắp công bố của Mỹ để tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đà tăng của giá vàng có thể gặp lực cản từ những lo ngại về lạm phát của Fed. Các quan chức Fed tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát áp lực giá cả, trong khi giới giao dịch đang đặt cược với xác suất cao vào khả năng cơ quan này tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.035 USD/ounce (tương đương khoảng 125,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 10/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 15,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 10/11, giá vàng ngày 11/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.