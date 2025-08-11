Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Công ty Sơn Tùng M-TP làm chủ tịch gặp rắc rối lớn

Sự kiện: Sơn Tùng MTP
Công ty do nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP sáng lập vừa bị cơ quan thuế TPHCM ban hành 4 quyết định cưỡng chế, tổng số tiền gần nửa tỷ đồng.

Thông tin từ Thuế Cơ sở 1 TPHCM, thuộc Thuế TPHCM cho thấy cơ quan này đã ban hành 4 quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH M-TP Entertainment.

Cụ thể, các quyết định có số thứ tự từ 3211 – 3214, có hiệu lực từ ngày 26/6 đến ngày 25/7. Mỗi quyết định cưỡng chế đối với M-TP Entertainment áp dụng số tiền 118,7 triệu đồng.

Về biện pháp cưỡng chế, cơ quan thuế cho biết sẽ áp dụng hình thức trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp này.

Doanh nghiệp vừa bị cưỡng chế thuế do nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP sáng lập và điều hành. Ảnh: FBNV

M-TP Entertainment (trụ sở tại tòa nhà Saigon Trade Center, phường Sài Gòn, TPHCM) được thành lập vào ngày 8/11/2016 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp có tiếng trong ngành giải trí do ca sĩ Sơn Tùng M-TP sáng lập và điều hành.

Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến ngành giải trí như: tổ chức biểu diễn nghệ thuật, sản xuất âm nhạc, đào tạo và quản lý nghệ sĩ, sản xuất nội dung giải trí đa phương tiện.

Ngoài M-TP Entertainment, còn có hai công ty khác nằm trong “hệ sinh thái giải trí” của ca sĩ Sơn Tùng M-TP, đó là CTCP M-TP Talent và CTCP M-TP & Friends.

M-TP Talent được thành lập vào tháng 10/2017, vốn điều lệ 3 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức và biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Đến tháng 7/2020, vốn điều lệ tăng lên 30 tỷ đồng, trong đó M-TP Entertainment nắm giữ 90% vốn.

M-TP & Friends thành lập vào tháng 10/2018, vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật và các hoạt động liên quan. Trong đó, ca sĩ Sơn Tùng sở hữu 80% vốn.

-11/08/2025 20:28 PM (GMT+7)
