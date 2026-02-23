Người đẹp được mệnh danh là "nàng thơ của Sơn Tùng M-TP" lại gây xôn xao khi tái xuất

Hải Tú chia sẻ hình ảnh mới sau thời gian ở ẩn

Sáng 22/2, Hải Tú chia sẻ những hình ảnh mới trên trang cá nhân. Cô viết: “Cập nhật tình hình hiện tại: Hết Tết và mặt sắp thành hai chiếc bánh chưng. Tú xin chúc mọi người một năm mới vững vàng như ngựa phi, dịu dàng như nắng sớm và rực rỡ theo cách rất riêng của mình nhé”.

Dù chia sẻ ngắn gọn, bài viết của Hải Tú nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn. Bên cạnh những lời chúc mừng năm mới dành cho cô, không ít ý kiến tiêu cực, đưa ra nghi vấn về sự xuất hiện của người đẹp sinh năm 1997.

Hình ảnh đón xuân Bính Ngọ vừa được Hải Tú đăng tải trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Hải Tú được khán giả chú ý khi trở thành nữ diễn viên độc quyền thuộc công ty của Sơn Tùng M-TP hồi năm 2020.

Trước đó, người đẹp hoạt động nghệ thuật bán chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi với công việc làm mẫu cho các bộ ảnh thời trang. Cô nổi bật bởi vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết, vóc dáng mảnh mai, gợi cảm.

Hải Tú từng có khoảng thời gian du học tại Pháp. Cô có nền tảng ngoại ngữ với tiếng Anh, Pháp lưu loát và được nhận xét thông minh, có thành tích cao trong học tập.

Hải Tú diện áo dài lụa màu hồng, cho biết gương mặt "sắp thành hai chiếc bánh chưng" sau dịp nghỉ Tết. (Ảnh: FBNV)

Tháng 12/2020, cô đóng nữ chính trong MV Chúng ta của hiện tại của ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Những phân đoạn tình cảm của cặp đôi cùng hiệu ứng lan tỏa từ MV giúp Hải Tú nhận nhiều chú ý.

Tuy vậy, Hải Tú không có gì bứt phá vào những năm sau đó. Cô lui về ở ẩn sau khi vướng những lùm xùm xung quanh câu chuyện tình cảm của ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Tới năm 2024, Hải Tú mới màn tái xuất khi đóng vai nữ chính trong MV "Chúng ta của tương lai" của Sơn Tùng.

Bên cạnh những ý kiến mong cô trở lại với các dự án nghệ thuật, Hải Tú cũng nhận về không ít bình luận tiêu cực. (Ảnh: FBNV)

Tháng 1/2025, Hải Tú cùng Sơn Tùng M-TP và ê-kíp công ty đến thăm điểm trường mà công ty góp phần xây dựng tại Làng Nủ (Lào Cai). Đây là một trong số những lần hiếm hoi mà Hải Tú công khai xuất hiện cùng nam ca sĩ nổi tiếng. Cho tới hiện tại, cả hai chưa từng lên tiếng về mối quan hệ dù gặp nhiều đồn đoán.