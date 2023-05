Sơn Tùng M-TP kiếm được bao nhiêu tiền từ kênh Youtube?

Lúc 0h ngày 5/5, Sơn Tùng M-TP trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên Making My Way (Bước tiếp đi). Dự án đánh dấu sự trở lại của ca sĩ sau một năm ra mắt MV There's No One at All. Nam ca sĩ cho biết sản phẩm đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc và qua đây, anh muốn hướng đến thị trường quốc tế.

Trước khi chính thức phát hành sản phẩm, Sơn Tùng livestream để chia sẻ về ca khúc. Tuy nhiên, vì vừa lái xe vừa livestream và hành động này được cho là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nên nam ca sĩ bị buộc dừng. Livestream của Sơn Tùng sập chỉ sau khoảng 2 phút kể từ lúc bắt đầu.

Sơn Tùng M-TP cũng có thể kiếm được số tiền lớn từ kênh Youtube với hơn 10 triệu lượt đăng ký theo dõi

Với Making My Way, Sơn Tùng chưa phát hành MV mà giới thiệu dạng Visualizer với hình ảnh Sơn Tùng bước vào một ngôi đền. Về việc chưa thực hiện MV cho Making My Way, Sơn Tùng giải thích anh muốn khán giả tập trung hoàn toàn vào âm nhạc trong sự trở lại này.

Theo anh, MV chỉ phần là phụ họa và điều quan trọng hơn cả chính là chất lượng bài hát. Nếu ca khúc không đủ hấp dẫn thì phần hình ảnh được đầu tư tiền tỷ cũng không thể cứu vãn thành tích của bài hát.

Dù một bộ phận khán giả thắc mắc khi anh chưa cho ra một MV hoành tráng như mong đợi. Sơn Tùng cũng không kết hợp giọng ca quốc tế nào như khán giả đồn đoán trước đó. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 12 tiếng công bố sản phẩm âm nhạc mới “Making My Way” đã thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem và hiện đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc thịnh hành của YouTube Việt Nam.

Theo thống kê của Socialblade, kênh Youtube của nam ca sĩ sinh năm 1994 được khởi tạo vào tháng 1/2015, đến nay đã có 179 video được công bố. Sơn Tùng M-TP cũng là một cái tên có tầm ảnh hưởng ở nền tảng này khi kênh của chủ nhân bản hít "Em của ngày hôm qua" có hơn 10,2 triệu lượt đăng ký cùng hơn 2,477 tỷ lượt xem.

Theo Socialblade, trong 30 ngày gần nhất kênh của Sơn Tùng M-TP có thêm 100 nghìn lượt đăng ký mới cùng hơn 17,3 triệu lượt xem, tăng 18,4% so với chu kỳ 30 ngày liền trước.

Với lượt đăng ký và lượt xem đông đảo, kênh Youtube cũng mang về cho Sơn Tùng M-TP số tiền đáng kể. Theo đó, trong 30 ngày gần nhất doanh thu của kênh dao động từ 4.300 USD đến 69.300 USD, tương đương hơn 100 triệu đồng đến hơn 1,62 tỷ đồng. Mỗi năm, kênh Youtube mang về cho nam ca sĩ số tiền dao động từ 52.000 USD đến 831.300 USD, tương đương 1,2 tỷ đồng đến gần 19,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là một con số tham khảo, chưa phản ánh thực tế thu nhập vì số tiền YouTube chi trả cho mỗi quốc gia khác nhau. Bên cạnh đó, Sơn Tùng M-TP có thể còn nhận được khoản tiền lớn từ việc nhận quảng cáo cho các nhãn hàng trong các MV của mình.

Trong sự nghiệp ca hát của mình, Sơn Tùng M-TP từng đoạt nhiều giải thưởng như: "Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á" (MTV Europe Music Awards 2015), "Single của năm" (Làn sóng xanh 2015), "Ca sĩ của năm" (Cống hiến 2016), "Ca sĩ được yêu thích nhất" (Làn sóng xanh 2016), ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng YouTube. Năm 2015, ca sĩ đóng phim điện ảnh Chàng trai năm ấy (đạo diễn Quang Huy), thành công với doanh thu 60 tỷ đồng.

