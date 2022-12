Công ty phá sản ôm 70 tỷ đồng tiền nợ, cụ bà 80 tuổi tự trả hết sau 10 năm nhờ bán một thứ

Bà Chen Jinying, ở Trung Quốc từng mở một xưởng may hồi 52 tuổi. Xưởng may có số vốn 3000 tệ (10,2 triệu đồng) và từng có doanh thu hàng năm 10 triệu tệ (34 tỷ đồng). Chỉ sau vài năm quy mô tăng lên, số lượng đơn đặt hàng cũng nhiều hơn. Bà quyết định vay mượn để mở rộng mặt bằng nhà xưởng nhằm tăng năng suất. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 dẫn đến hàng quần áo may ra không bán được, tồn kho nhiều khiến công ty lâm vào cảnh khó khăn. Số tiền công ty của bà nợ là hơn 20,7 triệu tệ (hơn 70 tỷ đồng).

Năm đó, bà đã 80 tuổi. Mặc dù nợ số tiền lớn nhưng bà vẫn quyết tâm đứng dậy để làm lại từ đầu và trả hết nợ. Cuộc sống vốn dĩ đang yên bình thay đổi hoàn toàn, chủ nợ liên tục đến đòi nợ.

Bà Chen làm lại từ đầu với việc bán quần áo sau khi mắc nợ.

May mắn là trong những ngày tháng đó, bà Chen có chồng cùng đồng hành và hỗ trợ. Bà muối mặt đi vay tiền khắp nơi, nhiều người nhìn bà nợ nần chồng chất mà vẫn cho vay vì tin tưởng. Có người khuyên bà trốn đi để tránh trả nợ nhưng cụ bà cho biết lương tâm không cho phép làm như vậy.

Để trả nợ, bà bán 2 căn nhà ở Hàng Châu, Chiết Giang cùng cơ sở, nhà xưởng và máy móc. Nhưng sau khi bán hết vẫn còn 3 triệu tệ (10 tỷ đồng) chưa thể trả được.

Đầu tiên, bà bán áo khoác giảm giá ở góc chợ trong 2 năm. Tới năm 2013, bà Chen mở một cửa hàng bán áo bên cạnh một tòa nhà. Ngoài bán áo, bà còn mua máy móc để lập xưởng sản xuất áo khoác lông vũ từ tiền vay của bạn bè, người thân. Mỗi ngày, bà cần mẫn làm việc bất chấp tuổi tác. Lẽ ra ở tuổi của bà đã được an hưởng những phút giây an nhàn nhưng phải vất vả như mới lập nghiệp.

Tuy nhiên, với Chen Jinying, việc trả khoản nợ lớn quan trọng hơn cả nên bà không hề quản ngại mệt nhọc. Biết câu chuyện bán áo trả nợ của bà, nhiều người đã đến ủng hộ, hội phụ nữ còn sử dụng các kênh khác nhau giúp bà Chen bán hàng.

Bà Chen cần mẫn làm việc từng ngày để may áo khoác lông vũ.

Thấu hiểu sự khó khăn khi gánh nợ trên vai ở tuổi già, nhiều người tình nguyện phát trực tiếp trên mạng để bán hàng cho bà, Taobao cũng mở cửa hàng online giúp bà Chen có thể thu hút khách.

Năm 90 tuổi, số tiền nợ được trả hết, bà Chen Jinying vẫn chưa nghỉ ngơi mà tiếp tục bán quần áo. Chỉ cách đây không lâu, bà đã bán hết những chiếc áo cuối cùng trong cửa hàng và chính thức nghỉ hưu ở tuổi 92.

Sự lao động không ngừng nghỉ của bà đã được tỉnh Chiết Giang vinh danh. Có lẽ khi làm, bà Chen cũng không nghĩ đến việc nhận giải nhưng nỗ lực của bà thật đáng trân trọng và ghi nhận.

Trong lúc đang gom từng đồng để trả nợ, bà không quên việc làm từ thiện. Mỗi năm, bà Chen Jinying quyên góp một lô áo khoác lông vũ cho tổ chức từ thiện. Trong 30 năm qua, Chen Jinying đã quyên góp tổng cộng 1,16 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng) cho các chương trình từ thiện.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/cong-ty-pha-san-om-70-ty-dong-tien-no-cu-ba-80-tuoi-tu-tra-het-sau-1...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/cong-ty-pha-san-om-70-ty-dong-tien-no-cu-ba-80-tuoi-tu-tra-het-sau-10-nam-nho-ban-mot-thu-1421737.ngn