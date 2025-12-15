Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn nguyên liệu bánh mì khiến hơn 70 người nghi ngộ độc ở Quảng Ngãi

TS. Dược sĩ Chu Quốc Thịnh - Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ký văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm thông tin đã nhận được Báo cáo số 609/BC-ATTP ngày 14/12 của Chi Cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm tại một số điểm bán bánh mì của chuỗi bánh mì Hồng Vân trên địa bàn. Sau bữa ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn và lần lượt được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Nhiều bệnh nhân đang tiếp tục nằm chữa trị tại BVĐK Tư nhân Phúc Hưng Quảng Ngãi. Ảnh: HBVPH

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng; tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm. Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người...

Trước đó, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Đỗ Ngọc Hòa cho biết, đoàn liên ngành gồm UBND phường Cẩm Thành, Chi cục An toàn Thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Công an tỉnh kiểm tra cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Vân.

Kết quả bước đầu cho thấy các quầy bán bánh mì - mà nhiều người mua ăn sau đó bị ngộ độc - là của ông Nguyễn Hồng (làm chủ), riêng tiệm 1156 trên đường Quang Trung là nhượng quyền.

Ông Hồng cho hay cung cấp chả thịt heo và thịt bò, xíu mại, bơ, tương ớt, rau, bánh mì cho các quầy, điểm bán bánh mì mang tên Hồng Vân. Riêng điểm 1156 không lấy rau và bánh mì từ ông Hồng.

Vụ việc khiến hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì phải nhập viện điều trị. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hồng chưa chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nguồn nguyên liệu, thực phẩm liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Chủ tiệm cũng không có giấy khám sức khỏe, xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, chưa chứng minh hồ sơ công bố sản phẩm các loại chả.

Cơ sở chính tại 280 Nguyễn Nghiêm sản xuất các loại chả, xíu mại, bơ, tương ớt... rộng 215m2 (do ngành Nông nghiệp và Môi trường quản lý). Nơi này chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm. Nơi sản xuất cũng không theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng - nguyên tắc quan trọng để ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Đồng thời, nơi sản xuất kinh doanh không tách biệt với các nguồn ô nhiễm và yếu tố gây hại khác.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong tất cả mẫu thực phẩm còn lại tại các quầy kinh doanh và tại địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm. Các quầy kinh doanh bánh mì liên quan tạm ngừng hoạt động, chờ kết luận của cơ quan chức năng.