Xổ số miền Nam: Mua vé số ngoài ý muốn nhưng bất ngờ trúng độc đắc 14 tỉ đồng

Chiều 27-2, liên quan kết quả xổ số miền Nam, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa "đội mưa" từ Trà Vinh sang TP Cần Thơ để đổi thưởng cho một người đàn ông may mắn trúng giải độc đắc.

Anh Lưu Quốc Duy di chuyển từ phường Trà Vinh sang TP Cần Thơ để đổi thưởng 14 tỉ đồng cho nam khách hàng. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 26-2, giải độc đắc (dãy số 557006) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Đến trưa 27-2, một người đàn ông ở TP Cần Thơ trúng độc đắc 7 vé Bình Thuận đã liên hệ với đại lý vé số Duy và yêu cầu sang Cần Thơ đổi thưởng 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Ngày vía thần tài, ông chú ở Cần Thơ ghé quầy vé số tìm mua vài tờ An Giang nhưng không còn, nên mua vé Bình Thuận. Bất ngờ, chiều trúng luôn 14 tỉ đồng" – anh Duy thông tin.

Nói về cách nhận thưởng giải độc đắc, anh Duy tiết lộ nam khách hàng này nhận toàn bộ thông qua chuyển khoản.

Trước đó, vào tối 26-2, một khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 1 vé Bình Thuận đã liên hệ với đại lý vé số 79 ở phường Tân An, TP Cần Thơ để đổi thưởng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hiện còn 8 vé Bình Thuận trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn nên nhiều đại lý vé số ở TP Cần Thơ đang thông báo "truy tìm".