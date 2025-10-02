Tài sản của Shark Bình hiện thế nào?

Mất tiền vì đầu tư dự án Coin

Shark Bình mới đây gây chú ý khi nói về dự án tiền số AntEX và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Lý do là AntEX gắn liền với tên tuổi của Shark Bình và để lại nhiều tai tiếng sau khi lên sàn.

Shark Bình đang vướng lùm xùm về dự án coin AntEx.

Ra mắt tháng 9/2021, AntEx gây chú ý khi được Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain. Trên trang chủ của dự án khi đó, ông Bình được giới thiệu là cố vấn chiến lược, cùng một số lãnh đạo khác của Tập đoàn NextTech.

Khi đó, ông Bình dành nhiều lời khen cho AntEx. Dự án được mô tả là hệ sinh thái DeFi toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT neo theo Việt Nam đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, token ANTEX lao dốc, mất 99% giá trị.

4 năm sau khi dự án “sập”, Shark Bình mới lên tiếng, nói bản thân bị nhà phát triển lừa khi coin giảm hàng chục lần.

Vị doanh nhân còn khẳng định 99% dự án tiền số đều thất bại, không có ứng dụng thực tế, tích cực cho cuộc sống. Trong đó, thị trường này rủi ro vì hoàn toàn bị điều khiển bởi người làm kỹ thuật, nắm giữ các key (chìa khóa). Ngoài ra, có nhiều hành vi thao túng phía sau.

Chiều 29/9, một tài khoản ẩn danh đăng bài phản bác các tuyên bố của Shark Bình, khẳng định chính chủ tịch NextTech là người đứng sau cú sập AntEX. Đồng thời, vị doanh nhân này hưởng lợi tài chính, không hề thua lỗ sau khi rót tiền vào dự án.

Ngay trong đêm cùng ngày, tài khoản Facebook của ông Bình đăng bài tố ngược lại. Chủ tịch NextTech khẳng định một người tên LVL (CTO AntEX, Next Tech) là nhân vật đứng sau cú “úp bô”, khiến nhà đầu tư thiệt hại.

Các công ty của Shark Bình hiện ra sao?

Shark Bình tên đầy đủ là Nguyễn Hoà Bình, sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Năm 2019, ông Bình tham gia gameshow Shark Tank, tên gọi Shark Bình cũng xuất hiện từ thời điểm đó.

Shark Bình từng chia sẻ truyền thông rằng ông thành lập công ty từ năm 19 tuổi và lập sàn giao dịch thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam năm 2001. Chỉ trong 3 năm đã có đơn vị đầu tư và mua cổ phần. Thời điểm đó, công ty của Shark Bình được định giá khoảng 6 triệu USD và ông sở hữu khối tài sản hơn 2 triệu USD.

Shark Bình giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn NextTech, được thành lập từ năm 2013, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai, thành lập tháng 2/2013. Theo bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tháng 5/2020, ông Nguyễn Hòa Bình góp 70 tỷ đồng (tỷ lệ 70% vốn điều lệ) và Nguyễn Huy Hoàng góp 30 tỷ đồng (tỷ lệ 30%).

Tháng 12/2020, công ty tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. Danh sách cổ đông gồm ông Nguyễn Hòa Bình sở hữu 350 tỷ đồng (70%), Nguyễn Huy Hoàng 50 tỷ đồng (10%), Đào Minh Phú 100 tỷ đồng (20%).

Đến ngày 5/10/2023, vốn điều lệ công ty giảm sâu về mức hơn 4,2 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông cũng có sự thay đổi: Nguyễn Huy Hoàng sở hữu 1,26 tỷ đồng (30%) và Nguyễn Hòa Bình sở hữu 2,94 tỷ đồng (70%).

Tới thời điểm ngày 31/10/2023, vốn điều lệ của NextTech không thay đổi nhưng cơ cấu sở hữu NextTech có sự biến động, khi ông Nguyễn Hoà Bình tiếp tục nắm giữ 70% vốn, nhưng ông Nguyễn Huy Hoàng chỉ còn sở hữu 29,5% vốn, bên cạnh đó là sự xuất hiện cổ đông mới - Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải sở hữu 0,5% vốn. Hiện tại NextTech đang do ông Đào Mạnh Dũng làm Tổng Giám đốc.

Theo giới thiệu trên website, NextTech đang rót vốn vào khoảng 20 doanh nghiệp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính, truyền thông.

Những doanh nghiệp đáng chú ý do NextTech xây dựng và rót vốn phải kể tới nhóm fintech với cổng thanh toán Ngân Lượng; ví điện tử Vimo; nền tảng thanh toán AlePay; mPOS; Nextpay.

Ở lĩnh vực thương mại điện tử, NextTech cũng rót vốn vào nhiều nền tảng như Bot bán hàng; Coolmate, myspa. Ngoài ra, tập đoàn này còn đầu tư vào lĩnh vực e-logistic với thương hiệu Boxme; HeyU; FastGo và lĩnh vực truyền thông với Topcv; Schola; Tick.com...

Trong hệ sinh thái Tập đoàn NextTech phải kể đến “con gà đẻ trứng vàng” Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân lượng (tên gọi cũ là Công ty cổ phần Ngân Lượng). Doanh nghiệp thành lập ngày 10/9/2012, hoạt động chính trong dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính…

Khởi đầu với số vốn 52,7 tỷ đồng, công ty Ngân Lượng nhiều lần tăng vốn điều lệ, có thời điểm lên đến gần 370 tỷ đồng. Tuy nhiên, tháng 1/2024, vốn điều lệ giảm về mức ban đầu 52,7 tỷ đồng.

Shark Bình còn tham gia mảng bất động sản với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nextland, thành lập vào tháng 2/2021, vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Giám đốc. Trải qua nhiều lần thay đổi, hiện tại Nextland có vốn điều lệ 86 tỷ đồng. Vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc do ông Đào Mạnh Dũng đảm nhận.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hòa Bình còn đứng tên loạt doanh nghiệp: Công ty cổ phần Taxially Việt Nam, Công ty cổ phần Weship Việt Nam, Công ty cổ phần Thương mại điện tử Shippchung Việt Nam, Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Hòa Bình, Công ty cổ phần Công nghệ Phân phối O2O Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tài chính Việt Nam, Công ty cổ phần 12Trip. Theo cổng thômg tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, các công ty này đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại.