Warren Buffett “lui về hậu trường”: Khép lại 60 năm huyền thoại

Trong bức thư gửi cổ đông công bố hôm 10/11, Warren Buffett viết rằng ông sẽ “không còn viết báo cáo thường niên hay nói hàng giờ tại đại hội cổ đông nữa”. Ông ví von, “người Anh sẽ nói rằng tôi đang ‘trở nên yên lặng’.”

Buffett, năm nay 95 tuổi, cho biết ông hiện là người sống lâu nhất trong gia đình Buffett và cảm thấy đã đến lúc rút lui khỏi vai trò công khai. Thay vì những bức thư dày dặn và các bài phát biểu đầy triết lý tại đại hội cổ đông - vốn được giới đầu tư toàn cầu chờ đợi hàng năm, Buffett cho biết ông sẽ chỉ còn gửi “thông điệp Ngày Lễ Tạ ơn” thường niên và duy trì liên lạc riêng với một số cổ đông thân thiết.

Động thái này đánh dấu sự kết thúc của truyền thống kéo dài 60 năm, kể từ bức thư đầu tiên ông viết cho cổ đông Berkshire vào thập niên 1960, vốn được xem là “kinh thánh” của giới đầu tư toàn cầu.

Ai sẽ kế nhiệm Buffett dẫn dắt “đế chế” Berkshire Hathaway?

Trong đại hội cổ đông tháng 5 vừa qua, Buffett khuyến nghị hội đồng quản trị chọn Greg Abel - Phó chủ tịch phụ trách mảng phi bảo hiểm làm người kế nhiệm. Hai ngày sau, hội đồng đã thông qua quyết định này và Abel sẽ chính thức trở thành CEO của Berkshire Hathaway từ ngày 1/1/2026.

Buffett khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng vào Abel: “Greg Abel đã đáp ứng và vượt xa những kỳ vọng tôi đặt ra từ khi nghĩ ông ấy nên là người kế nhiệm.” Nhà đầu tư huyền thoại cũng nhấn mạnh rằng việc ông tăng tốc quyên tặng cổ phần Berkshire cho các quỹ từ thiện gia đình “không hề phản ánh sự thay đổi niềm tin vào tương lai của công ty”.

Abel, người được mô tả là điềm tĩnh, thực tế và thấm nhuần triết lý đầu tư dài hạn của Buffett, được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tinh thần “đầu tư giá trị”, cốt lõi của đế chế Berkshire suốt nhiều thập kỷ qua.

Buffett nói gì về tương lai, nước Mỹ và bài học để lại cho nhà đầu tư?

Trong phần kết thư, Buffett vẫn giữ phong cách giản dị và triết lý quen thuộc. Ông khuyên các nhà đầu tư “hãy chọn những người hùng đúng đắn và học theo họ”. Ông nhấn mạnh, “hãy cảm ơn nước Mỹ vì đã tạo điều kiện cho bạn phát huy cơ hội nhưng nước Mỹ cũng luôn thất thường và đôi khi không công bằng trong việc phân phối phần thưởng.”

Buffett cũng nhắn nhủ: “Hãy chọn anh hùng của bạn thật cẩn trọng và rồi hãy noi theo họ. Bạn sẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng bạn luôn có thể trở nên tốt hơn.”

Dù cổ phiếu Berkshire giảm khoảng 5% kể từ khi ông thông báo kế hoạch nghỉ hưu hồi tháng 5, trong khi S&P 500 tăng hơn 20%, Buffett vẫn khẳng định niềm tin vào sức sống của nền kinh tế Mỹ và hệ thống tư bản mà ông cho rằng “vẫn là cỗ máy tạo ra cơ hội tốt nhất trên thế giới”.