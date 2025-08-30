Labubu 4.0 bán “cháy hàng” chỉ sau vài phút đưa ông chủ Pop Mart giàu hơn Jack Ma

Wang Ning, 38 tuổi, Chủ tịch kiêm CEO của Pop Mart, hiện sở hữu khối tài sản ước tính 27,5 tỷ USD – cao hơn cả Jack Ma (26,7 tỷ USD), theo Forbes. Ông cũng đứng trên nhiều nhân vật công nghệ khác trong danh sách tỷ phú Trung Quốc, dù chỉ mới tham gia thị trường chưa lâu.

Khối tài sản khổng lồ này chủ yếu đến từ cổ phần Wang nắm giữ tại Pop Mart. Công ty niêm yết trên sàn Hong Kong đã chứng kiến cổ phiếu tăng hơn 250% từ đầu năm, đưa giá trị vốn hóa lên 56 tỷ USD – gấp ba lần tổng giá trị của hai “ông lớn” đồ chơi Mỹ là Mattel và Hasbro cộng lại.

Labubu 4.0 có gì đặc biệt mà bán “cháy hàng” chỉ sau vài phút?

Mới đây, Pop Mart tung ra dòng Labubu 4.0 tại Trung Quốc với 28 mẫu búp bê nhỏ 10,5 cm, giá 79 tệ (khoảng 11 USD). Với đôi tai nhọn, hàm răng sắc và nụ cười tinh nghịch, Labubu nhanh chóng chinh phục người hâm mộ, trong đó có cả ngôi sao quốc tế như Rihanna, Kim Kardashian hay Lisa (Blackpink).

Ngay khi mở bán, toàn bộ sản phẩm đã hết sạch chỉ trong vài phút trên các kênh online như WeChat và Tmall. Trên chợ đồ cũ Xianyu, nhiều người đã rao bán lại với giá gấp đôi so với ban đầu.

Điều gì khiến Pop Mart trở thành hiện tượng toàn cầu?

Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu của Pop Mart đạt 13,9 tỷ tệ, tăng 204% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông cũng tăng 397%, đạt 4,6 tỷ tệ. Wang Ning dự đoán doanh số cả năm có thể “dễ dàng” đạt 30 tỷ tệ.

Đáng chú ý, khu vực châu Mỹ – bao gồm Mỹ – là thị trường tăng trưởng nhanh nhất, với doanh số nửa đầu năm tăng hơn 1.000% lên 2,3 tỷ tệ. Pop Mart cũng đang mở rộng ra các thị trường quốc tế như Úc, Thái Lan và Mỹ, nơi dòng Labubu mini sẽ chính thức được bán ra từ cuối tuần này.

Cơn sốt Labubu không chỉ xuất phát từ thiết kế độc đáo, mà còn nhờ chiến lược kinh doanh khéo léo: giá phải chăng, số lượng giới hạn, cộng đồng sưu tầm đông đảo. Việc các ngôi sao nổi tiếng cùng tham gia càng khiến sản phẩm trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng.

Trong bối cảnh ngành đồ chơi toàn cầu cạnh tranh khốc liệt, Pop Mart đã vươn lên thành “hiện tượng” nhờ kết hợp giữa sáng tạo nghệ thuật và chiến lược tiếp thị giống như thời trang xa xỉ, biến búp bê thành sản phẩm có giá trị sưu tầm.