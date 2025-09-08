Cơ nghiệp lao đao, nữ chủ tịch thế chấp cả nhà riêng để vay nợ

Vừa thoát án hủy niêm yết, lại lỗ nặng

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) vừa công bố thông tin bất thường cho thấy doanh nghiệp này lỗ nặng hơn sau soát xét bán niên.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng, SMC lỗ hơn 173 tỷ đồng trong nửa đầu năm, thay vì con số gần 150 tỷ đồng như trong báo cáo tự lập. Báo cáo hợp nhất soát xét cho thấy SMC lỗ hơn 81 tỷ đồng, thay vì lỗ 43,2 tỷ đồng.

Nguyên nhân SMC lỗ nhiều hơn là do doanh nghiệp phải tăng dự phòng khoản phải thu tại các đơn vị thành viên với số tiền hơn 18 tỷ đồng, cùng với hơn 5 tỷ đồng chi phí tổn thất đầu tư tại Công ty VSSC và chi phí xóa nợ hơn 18 tỷ đồng với công ty con SMC Đà Nẵng do đang thực hiện thủ tục giải thể.

Báo cáo cũng ghi nhận việc SMC đã thực hiện tạm ứng số tiền 42 tỷ đồng cho Chủ tịch HĐQT SMC là bà Nguyễn Thị Ngọc Loan để giải quyết công việc. Việc tạm ứng này đã được báo cáo với HĐQT tại phiên họp ngày 21/8 và hiện vẫn chờ sự xem xét phê duyệt của HĐQT công ty.

Chủ tịch HĐQT SMC đang thế chấp các tài sản cá nhân là toàn bộ cổ phiếu và nhà riêng cho nhà cung cấp và tổ chức tín dụng để đảm bảo cho các khoản nợ vay của SMC.

Đại gia ngành thép SMC gặp rất nhiều khó khăn sau thời gian dài lao đao vì thị trường địa ốc trầm lắng từ cuối năm 2021 và nợ khó đòi từ một đại gia bất động sản.

SMC giải trình lỗ trong nửa đầu năm 2025 sau soát xét gia tăng so với báo cáo tự lập. Nguồn: BCTC

SMC lỗ nặng trong hai năm 2022 và 2023 nhưng thoát nguy cơ hủy niêm yết cổ phiếu trên HoSE nhờ điều chỉnh báo cáo từ lỗ thành lãi trong năm 2024.

Cụ thể, SMC đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 có lãi vừa đủ để thoát khỏi tình trạng này.

Kết quả này có được sau khi doanh nghiệp có động thái điều chỉnh kết quả kinh doanh quý IV/2024 và giảm giá trị khoản dự phòng phải thu khó đòi từ 663 tỷ đồng xuống còn 328 tỷ đồng (tương ứng giảm 51%). Với thay đổi này, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của SMC chuyển từ lỗ 287 tỷ đồng sang có lãi hơn 29 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT SMC Nguyễn Thị Ngọc Loan hiện nắm giữ hơn 14% cổ phần SMC. Phó Chủ tịch HĐQT SMC Nguyễn Ngọc Ý Nhi vừa mua 1 triệu cổ phiếu SMC từ ngày 31/7-29/8 và nâng tỷ lệ sở hữu tại SMC từ 1,9% lên 3,25% vốn điều lệ, với tổng cộng gần 2,39 triệu cổ phiếu.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Mặc dù thoát nguy cơ hủy niêm yết nhờ lãi trong năm 2024 nhưng SMC vẫn đối diện với nhiều nỗi lo, bởi doanh nghiệp thoát lỗ là nhờ hoạt động hoàn nhập dự phòng hơn 300 tỷ đồng và thu nhập khác. Không chỉ tiếp tục thua lỗ trong nửa đầu năm 2025, dòng tiền hoạt động của SMC còn âm hơn 479 tỷ đồng và nợ ngắn hạn cao hơn tài sản ngắn hạn khoảng 939 tỷ đồng.

Từ ngày 30/5/2025, HoSE đưa cổ phiếu SMC từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do lợi nhuận chưa phân phối âm trong năm 2024.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, kiểm toán viên đã nhấn mạnh đến khoản phải thu từ CTCP Novagroup (Novagroup) và các công ty liên quan.

SMC đang thực hiện nhiều biện pháp để cải thiện tình hình tài chính và dòng tiền. Ảnh: SMC

Theo đó, đến cuối năm 2024, SMC ghi nhận khoản phải thu từ Novagroup hơn 1.115 tỷ đồng, đồng thời trích lập dự phòng gần 573 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngày 26/4/2025, SMC xác định lại chi phí dự phòng phải trích giảm còn gần 237,6 tỷ đồng, qua đó hoàn nhập hơn 335 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó.

Trong báo cáo giải trình, SMC cho biết ngày 20/12/2024, công ty và Novagroup đã ký xác nhận công nợ và văn bản cam kết thanh toán. Tuy nhiên, do thời điểm hoàn thiện báo cáo trùng với kỳ nghỉ Tết Âm lịch (Tết Ất Tỵ) đến sớm, các hồ sơ và tài liệu phục vụ việc thực hiện cam kết thanh toán chưa kịp hoàn tất. Vì vậy, SMC không thể thu thập đầy đủ chứng từ cần thiết để điều chỉnh giảm (hoàn nhập) các khoản dự phòng phải thu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2024.

Trong báo cáo giải trình hồi tháng 5, SMC khẳng định vẫn đáp ứng giả định hoạt động liên tục là phù hợp vì SMC đang thực hiện nhiều biện pháp để cải thiện tình hình tài chính và dòng tiền; đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, thanh lý tài sản, các hoạt động không sinh lời...

Năm 2024, SMC cũng đã thực hiện tái cơ cấu, nhân sự giảm mạnh từ trên 1.200 người (cuối năm 2022) xuống còn hơn 600 người (cuối quý I/2025). SMC cũng đã bán nhiều tài sản là bất động sản, cổ phần góp vốn vào công ty khác.

Cổ phiếu SMC giảm mạnh từ mức 20.000 đồng/cp hồi tháng 7/2024 xuống 6.000 đồng/cp vào tháng 2/2025. Tới ngày 3/9, cổ phiếu SMC có giá 12.550 đồng/cp.