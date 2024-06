Đem tài sản của chủ tịch cầm cố vay nợ, doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm làm ăn ra sao?

Thị trường tiếp tục duy trì sắc xanh nhạt khi mở cửa, nhưng lực bán vẫn còn lớn. VN-Index nhanh chóng đảo chiều đi xuống.

Nhóm cổ phiếu trụ rất yếu là nguyên nhân khiến VN-Index trượt dốc liên tục. Khi lùi về mốc 1.275 điểm, VN-Index nỗ lực trở lại, nhưng lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên khiến VN-Index mất gần 8 điểm lúc hết phiên sáng.

Trái với diễn biến phân hóa trong phiên sáng, cổ phiếu lớn giao dịch khởi sắc hơn trong phiên chiều nay. Nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa giao dịch khởi sắc như CTD tăng 3,8%, TCH tăng 3,4%, DHC tăng 2,9%, CMG tăng 2,2%, DCM tăng 2,2%,...Ở chiều ngược lại, một số bluechip lại cắm đầu giảm như VIC giảm 1,43%, VCB giảm 0,57%, BID giảm 0,86%,... Nhiều cổ phiếu midcap cũng lan tỏa sắc tím như BFC, DC4, HHS, CMX,...

Kết quả phiên giao dịch ngày 19/6, Vn-Index tăng 0,29 điểm (tương đương 0,02%) lên 1.279,79 điểm. HNX-Index giảm 0,86 điểm (0,35%) còn 243,57 điểm. UPCoM-Index tăng 0,05 điểm (0,06%) lên 98,36 điểm.

Nhiều mã lớn đảo chiều

Thanh khoản nhích nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 28,7 nghìn tỷ đồng. Thị trường ghi nhận 476 mã giảm, 433 mã tăng và 218 mã đứng giá tham chiếu.

HVN là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 1,3 điểm. Ở chiều ngược lại, VCB lấy đi của Vn-Index 0,67 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tiếp tục duy trì mức bán ròng trên HoSE. Tính chung cả ngày, khối ngoại rút ròng xấp xỉ 1.512 tỷ đồng.

Phiên này, KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc giảm 1,64%, còn 29.900 đồng/cổ phiếu. Thời gian qua, cổ phiếu này vẫn đang đà đi xuống.

Liên quan đến KBC, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đã thông qua việc sử dụng 10 triệu cổ phiếu KBC của Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay trong năm 2024.

Số cổ phiếu này tương đương 7,2% tổng số cổ phần mà ông Tâm đang nắm giữ tại KBC (138,67 triệu cổ phiếu, tương ứng 18,06% vốn điều lệ). Tính theo giá thị trường ngày 19/6 là 29.900 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu dùng để đảm bảo có giá trị lên đến gần 300 tỷ đồng.

Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT KBC

Thời gian đảm bảo được tính từ ngày phát hành các khoản vay (17/6) cho đến khi toàn bộ nghĩa vụ trả nợ vay được hoàn tất. Theo đó, Kinh Bắc sẽ sử dụng số cổ phiếu này làm tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay trong năm 2024 của Công ty.

Qúy 1/2024, KBC ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan với doanh thu thuần giảm mạnh 93,1% so với cùng kỳ năm ngoái và 82% so với quý trước, dẫn đến lỗ ròng 76,7 tỷ đồng, so với lợi nhuận ròng lần lượt là 1,06 nghìn tỷ đồng và 131 tỷ đồng trong qúy 1/2023 và quý 4/2023. Lợi nhuận gộp giảm 95,2% xuống còn 73,91 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 56,4% về 67,81 tỷ đồng.

