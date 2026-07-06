Cổ đông ngân hàng nhận nghìn tỷ cổ tức bằng tiền mặt

Tuần này, có 35 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 26 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 40% và thấp nhất là 3%, còn lại là chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Tiền mặt nghìn tỷ

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) thông báo 10/7 là ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 10%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.000 đồng. Thời gian chi trả ngày 17/7.

Với hơn 8,05 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MBB sẽ chi khoảng 8.055 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức bằng tiền mặt lần này. Đợt chi trả cổ tức tiền mặt lần này nằm trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được đại hội cổ đông MB thông qua hồi tháng 4/2026, với tổng tỷ lệ cổ tức lên tới 25%, gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

MBB sẽ chi khoảng 8.055 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức bằng tiền mặt lần này.

Phần trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp MB phát hành thêm hơn 1,2 tỷ cổ phiếu mới, giúp MBB bổ sung khoảng 12.082 tỷ đồng vào vốn điều lệ.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) cũng chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30%. Với hơn 2,9 tỷ cổ phiếu đang niêm yết, LPB dự kiến chi khoảng 8.962 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trong khi đó, Techcombank (mã chứng khoán: TCB) dự kiến chi hơn 4.960 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho năm 2025 với tỷ lệ 7%. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp TCB duy trì chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Ngoài ra, Techcombank còn dự kiến chia thêm 60% cổ phiếu thưởng trong năm 2026.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, mã chứng khoán: VIB) cũng chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức 9% bằng tiền mặt, tương ứng tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng, đồng thời thưởng thêm 9,5% cổ phiếu cho cổ đông.

Ngoài chia cổ tức bằng tiền, VIB cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 34.040 tỷ đồng lên tối đa 37.354 tỷ đồng qua hai hình thức. Cụ thể, VIB phát hành hơn 323 triệu cổ phiếu thưởng và 8 triệu cổ phiếu ESOP thưởng cho cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong năm 2025.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, mã chứng khoán: ACB) cũng chia cổ tức với tổng tỷ lệ cổ tức 20%. Trong đó, cổ đông sẽ nhận 7% tiền mặt, tương đương gần 3.600 tỷ đồng, cùng với 13% cổ phiếu thưởng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) cũng góp mặt “đường đua” cổ tức với tổng tỷ lệ 16%, gồm 6% tiền mặt và 10% cổ phiếu. Tổng nguồn vốn để thực hiện kế hoạch chia cổ tức là khoảng 8.550 tỷ đồng, trong đó riêng phần tiền mặt khoảng hơn 3.200 tỷ đồng.

VPBank (mã chứng khoán: VPB) chia cổ tức khoảng 31%, trong đó cổ đông nhận 5% bằng tiền mặt và 26% bằng cổ phiếu. Với phần tiền mặt, VPB sẽ chi khoảng 4.000 tỷ đồng.

CII gom cổ phiếu PC1

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII - công ty con của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) đã mua thêm 5.959.600 cổ phiếu PC1 của Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) để nâng sở hữu lên 3,85% vốn điều lệ.

Tương tự, CII đã mua 1 triệu cổ phiếu PC1 để nâng sở hữu lên 5,11% vốn điều lệ. Sau giao dịch, nhóm cổ đông liên quan CII đã sở hữu 8,97% vốn điều lệ tại PC1.

CII liên tục mua gom cổ phiếu PC1.

Phía CII khẳng định, khoản đầu tư vào PC1 đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính. CII không có chủ trương tham gia vào các hoạt động của PC1, bao gồm những không hạn chế đề cử, ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của PC1.

Tập đoàn PC1 gần đây có nhiều biến động khi 7 lãnh đạo của công ty bị khởi tố, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 4 phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

Hiện, PC1 đã chốt danh sách cổ đông tham gia đại hội cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức trong tháng 7/2026. Nội dung dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ở chiều ngược lại, Công ty CP Siba Holdings đã thực hiện bán 5.511.900 cổ phiếu SBG của Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group) trong tổng đăng ký bán 7,5 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, Siba Holdings giảm sở hữu tại SBG về 44,58% vốn điều lệ.

Lý do đăng ký mà không bán hết được Siba Holdings đưa ra do thay đổi kế hoạch tài chính. Như vậy, Siba Holdings không còn là công ty mẹ của Siba Group.