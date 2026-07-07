Lãnh đạo Bộ Công thương nói về hoá đơn tiền điện tháng 6 tăng cao

Chiều 7/7, tại buổi họp báo thường kỳ quý II của Bộ Công Thương, ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết hiện nay, hóa đơn điện sinh hoạt thường tăng vào những ngày nắng nóng do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.

Lãnh đạo Bộ Công thương lý giải thêm, vào những ngày nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ của các hộ gia đình thường tăng mạnh do nhu cầu sử dụng điện tăng. Bên cạnh đó, hiện nay khách hàng sử dụng điện sinh hoạt vẫn áp dụng biểu giá điện lũy tiến theo bậc thang. Nghĩa là mức giá ở bậc 1 thấp nhất, lên bậc 2 cao hơn, bậc 3 cao hơn nữa và các bậc tiếp theo có giá cao hơn đáng kể.

Khi lượng điện tiêu thụ tăng, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng do sử dụng nhiều điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, sản lượng điện sẽ vượt sang các bậc giá cao hơn. Đây là nguyên nhân khiến tiền điện tăng, và điều này là khó tránh khỏi.

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương. Ảnh: Bộ Công thương

"Giải pháp chủ yếu vẫn là sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế tiêu thụ điện không cần thiết để giảm sản lượng điện ở các bậc giá cao, qua đó góp phần giảm chi phí tiền điện", ông Hùng cho biết.

Về đề xuất áp giá điện giờ cao điểm với hộ gia đình, ông Hùng cho biết, việc tính giá điện theo thời điểm được xây dựng trên cơ sở biểu đồ phụ tải của hệ thống điện.

Trước đây, hệ thống được chia thành hai khung giờ cao điểm là cao điểm trưa và cao điểm tối. Tuy nhiên, khi nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, tham gia với tỉ trọng lớn vào hệ thống điện, sản lượng điện mặt trời vào buổi trưa tăng mạnh, khiến tình trạng quá tải trong giờ cao điểm trưa hầu như không còn. Vì vậy, phụ tải cao điểm hiện nay chủ yếu tập trung vào buổi tối.

Việc tính giá điện theo thời điểm đã được điều chỉnh, từ hai khung giờ cao điểm chuyển sang tập trung vào cao điểm buổi tối. Hiện nay, cơ chế này vẫn chưa áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.

Theo lãnh đạo Bộ Công thương, nhóm khách hàng sinh hoạt có công suất tiêu thụ điện tương đối lớn, chỉ đứng sau khu vực công nghiệp. Do đó, trong quá trình sửa đổi Luật Điện lực, Bộ Công Thương đang nghiên cứu để có thể, vào thời điểm phù hợp, áp dụng cơ chế giá điện theo giờ cao điểm - thấp điểm đối với một số khách hàng sinh hoạt đáp ứng đủ điều kiện về kỹ thuật.

Trước đây, công tơ điện sinh hoạt chủ yếu chỉ đo điện năng theo biểu giá bậc thang, chưa có chức năng đo theo các khung giờ khác nhau. Nếu áp dụng cơ chế giá điện theo thời gian sử dụng thì cần thay thế công tơ có khả năng đo theo nhiều khung giờ, đồng thời nâng cấp hệ thống đo đếm và hạ tầng truyền dẫn liên quan.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Điện lực, Bộ Công Thương mới chỉ đưa ra đề xuất nghiên cứu. Việc triển khai còn phải đánh giá đầy đủ tác động đối với xã hội, đối với khách hàng sử dụng điện, cũng như cân nhắc các điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật trước khi quyết định thời điểm áp dụng chính thức.