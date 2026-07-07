Hà Nội sắp làm dự án tổ hợp trường đua ngựa 125 ha, vốn đầu tư 420 triệu USD

Hà Nội duyệt quy hoạch trường đua ngựa quy mô 125 ha tại Sóc Sơn

Theo Quyết định, dự án được quy hoạch trên khu đất có phía bắc giáp tuyến đường liên khu vực mặt cắt ngang 40m, phía nam giáp chân núi Đôi, phía đông giáp khu dân cư thôn Xuân Dục và đường liên khu vực, còn phía tây giáp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên.

Quy hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất, hình thành một tổ hợp vui chơi, giải trí và du lịch quy mô lớn phục vụ người dân cũng như du khách.

Trong tổng diện tích 125 ha, khoảng 93,7 ha được dành để phát triển trường đua ngựa. Công trình bao gồm khán đài có sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi, hai đường đua cát, một đường đua cỏ rộng 25 m cùng khu chăm sóc, lưu trữ và huấn luyện ngựa.

Dự án trường đua ngựa Sóc Sơn có quy mô 125 ha, với khán đài 30.000 chỗ cùng hệ thống đường đua và khu huấn luyện ngựa quy mô lớn.

Bên cạnh hạng mục trường đua, dự án còn bố trí khoảng 3 ha đất phát triển khu thương mại - dịch vụ với 30 biệt thự du lịch cho thuê cao ba tầng, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao quy mô 254 phòng và trung tâm thương mại.

Khoảng 28,3 ha còn lại được quy hoạch làm hồ điều hòa, cây xanh và hệ thống đường dạo nhằm hoàn thiện không gian cảnh quan.

Sau khi đi vào hoạt động, dự án có thể tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động trực tiếp và từ 20.000 - 25.000 lao động gián tiếp.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH H&G - liên doanh giữa Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) và Công ty Global Consultant Network Co., Ltd (Hàn Quốc).

Theo quyết định phê duyệt quy hoạch, UBND xã Sóc Sơn yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai và xây dựng theo quy định. Riêng khu lưu trữ, chăm sóc và huấn luyện ngựa phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật chuyên ngành trước khi được đưa vào khai thác.

Được biết, Công ty TNHH H&G được thành lập vào tháng 11/2019 với vốn điều lệ 2.736 tỷ đồng, tương đương khoảng 120 triệu USD. Trong đó, Global Consultant Network nắm 85% vốn điều lệ, phần còn lại thuộc Hanoitourist.