Sắp diễn ra đợt trả cổ tức lớn nhất trong lịch sử

Tuần này, có 31 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, có 24 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 60% và thấp nhất là 2%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Cổ tức kỷ lục

Công ty CP Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) vừa có thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận về 1.000 đồng. Ước tính, VRE sẽ chi trả gần 2.300 tỷ đồng cho cổ đông. Đây là lần đầu tiên VRE chia cổ tức tiền mặt kể từ năm 2019.

Vinhomes chia cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) thông báo 22/7 là ngày thanh toán cho đợt cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 60%. Với 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Vinhomes dự chi cho đợt cổ tức này khoảng 25.000 tỷ đồng. Tập đoàn Vingroup là công ty mẹ - nắm 72% vốn VHM - sẽ nhận về 18.000 tỷ đồng.

Ngoài phương án chia cổ tức tiền mặt, Vinhomes còn có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng. Đây là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam xét về số tiền chi trả và lượng cổ phiếu phát hành.

Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel (mã chứng khoán: VTK) thông báo 6/7 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Với gần 9,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VTK sẽ phải chi khoảng 14 tỷ đồng thanh toán cổ tức cho cổ đông. Hiện công ty mẹ của VTK là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nắm giữ 63,84% vốn sẽ nhận về gần 9 tỷ đồng.

Đua nhau mua vào

Ông Đinh Quang Chiến vừa mua 645.500 cổ phiếu TTA của Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành (mã chứng khoán: TTA). Sau giao dịch, ông Chiến tăng sở hữu tại TTA lên gần 23,7 triệu cổ phần, tương đương 13,3% vốn điều lệ. Tổng khối lượng cổ phần TTA mà cả nhóm ông Chiến sở hữu đạt gần 27,8 triệu cổ phiếu, tương đương 15% vốn điều lệ.

Ông Đinh Quang Chiến.

Ông Chiến năm nay 67 tuổi, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (mã chứng khoán: SEB) và là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán: NTL).

Nhóm cổ đông liên quan đến ông Đinh Quang Chiến liên tục mua vào cổ phiếu TTA trong tháng 5-6. Trong đó, ông Chiến mua vào gần 8,3 triệu cổ phiếu TTA chỉ trong 2 tháng.

Ngoài TTA, dòng vốn của nhóm đầu tư liên quan ông Chiến còn mua cổ phiếu nhiều doanh nghiệp khác. Cụ thể, NTL mua thêm 37.300 cổ phiếu DXP của Công ty CP Cảng Đoạn Xá để nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm ông Chiến và NTL lên 6,01% vốn.

Tại Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã chứng khoán: HHS), ông Chiến mua thêm 300.000 cổ phiếu HHS để cùng NTL trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này.

Hiện, ông Chiến đang sở hữu 18 triệu cổ phiếu NTL, gần 8 triệu cổ phiếu SEB, hơn 1 triệu cổ phiếu Công ty CP Dệt May Huế (mã chứng khoán: HDM). Ước tính, ông Chiến sở hữu khối tài sản trên thị trường chứng khoán gần 1.200 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Vinatex - Tân Tạo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc để nâng tỷ lệ sở hữu tại KBC lên mức 5,2% vốn. Giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 30/6 - 29/7.

Hiện, ông Đặng Thành Tâm đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tại KBC và đồng thời là Tổng giám đốc Vinatex - Tân Tạo. Cá nhân ông Tâm đang nắm giữ hơn 52 triệu cổ phần, tương ứng hơn 5,5% vốn điều lệ KBC.

Trong khi đó, con gái ông Tâm là bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh - thành viên Hội đồng quản trị tại KBC và là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Vinatex - Tân Tạo đang sở hữu 13,3 triệu cổ phần, tương ứng 1,4% vốn điều lệ KBC.

Công ty CP Đầu tư Tánh Linh mua vào 1 triệu cổ phiếu Công ty CP Công nghệ ITD (mã chứng khoán: ITD) thông qua phương thức khớp lệnh, để nâng sở hữu lên 7,79% vốn điều lệ.

Ông Đặng Thành Tâm.

Đầu tư Tánh Linh là tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc ITD. Tại Đầu tư Tánh Linh, ông Dũng đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật. Theo báo cáo quản trị năm 2025, ông Dũng nắm 0,82% vốn, Đầu tư Tánh Linh nắm 4,21% vốn điều lệ ITD.

Ông Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Công ty CP Đá Hoàng Mai (mã chứng khoán: HMR) - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HMR. Giao dịch sẽ thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, dự kiến từ ngày 24/6-22/7. Nếu thành công, ông Ánh sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Đá Hoàng Mai lên 19,2% vốn.