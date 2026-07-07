Bộ Công Thương nói gì về việc giá xăng giảm, giá hàng hóa khác vẫn đứng yên?

Giá xăng dầu đã giảm về mức trước khi xung đột vũ trang tại Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2-2026

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương diễn ra chiều 7-7, bà Nguyễn Thúy Hiền- Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho hay, giá cả các mặt hàng do nhiều Bộ cùng tham gia quản lý.

Bộ Công Thương chỉ quản lý giá mặt hàng điện, xăng dầu, khí, than, thép… Khi giá xăng giảm, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Công Thương đã theo dõi giá niêm yết và việc bán theo giá niêm yết các mặt hàng do Bộ quản lý với 1.200 vụ, xử phạt vi phạm liên quan hơn 1,2 tỷ đồng.

Cũng theo bà Nguyễn Thúy Hiền, tính đến ngày 2-7, cùng với biện pháp về thuế, giá xăng đã về dưới ngưỡng ngày 28-2-2026 (ngày nổ ra chiến sự tại Trung Đông) và giá dầu đã ngang ngưỡng này.

Liên quan đến dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu thay thế các Nghị định hiện hành, bà Nguyễn Thúy Hiền cho biết, đây là Nghị định khó, đã trải qua 4 lần lấy ý kiến các thành viên Chính phủ.

Bộ Công Thương là đơn vị soạn thảo đã tiếp thu chỉ đạo của Chính phủ là: cắt giảm thủ tục hành chính; tái cơ cấu hệ thống phân phối trong đó có cắt giảm khâu trung gian và tự quyết giá xăng dầu.

Ngày 1-7, dự thảo Nghị định đã hoàn thành và đang được xin ý kiến Bộ, ngành trước khi xin ý kiến rộng rãi. Dự kiến dự thảo sẽ được trình Chính phủ trong tháng 7 này.