Chuyên gia dự báo "sốc" về giá vàng trong tương lai

"Vàng vẫn đầy tiềm năng tăng giá"

Dù giá vàng năm nay đã bứt phá mạnh mẽ, chạm đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce, các chuyên gia tại Incrementum AG nhận định xu hướng tăng dài hạn mới chỉ ở giai đoạn đầu và sẽ còn tăng mạnh hơn trong nửa cuối thập kỷ này.

Trong báo cáo thường niên In Gold We Trust công bố ngày 15/5, nhóm nghiên cứu do Ronald-Peter Stöferle và Mark Valek dẫn đầu giữ nguyên dự báo giá vàng đạt 4.800 USD/ounce vào năm 2030. Tuy nhiên, với lạm phát đang gia tăng, họ đưa ra kịch bản lạc quan với giá vàng có thể vọt lên 8.900 USD vào cuối thập kỷ.

“Từ đầu năm, đà tăng mạnh đã đưa giá vàng tiến gần hơn đến kịch bản lạm phát so với kịch bản cơ bản,” các nhà phân tích nhấn mạnh.

Các chuyên gia tại Incrementum AG nhận định xu hướng tăng dài hạn mới chỉ ở giai đoạn đầu và sẽ còn tăng mạnh hơn trong nửa cuối thập kỷ này. Ảnh: Kitco News

Được công bố lần đầu năm 2020, báo cáo của Incrementum đã cảnh báo lạm phát khó kiểm soát khi nợ công tăng. Họ cũng dự đoán vàng sẽ tái khẳng định vai trò tài sản tiền tệ quan trọng.

Sau năm năm, Stöferle và Valek khẳng định quan điểm này vẫn đúng, khi vàng bắt đầu thu hút nhà đầu tư phổ thông. Giá vàng tăng 92% trong năm năm qua, nhưng chỉ chiếm 1% danh mục đầu tư chung. “Thị trường tăng giá dài hạn đang dần trở thành xu hướng chính. Chúng ta đang ở giai đoạn tham gia rộng rãi – giai đoạn năng động nhất theo Lý thuyết Dow, với truyền thông ngày càng lạc quan. Giai đoạn này sẽ dẫn tới cơn sốt cuối cùng,” họ nhận định.

So với các chu kỳ tăng giá trước, đà tăng của vàng năm nay vẫn khá ôn hòa. “Năm ngoái, vàng đạt 43 mức cao kỷ lục bằng USD, cao thứ hai sau năm 1979 (57 lần). Từ đầu năm đến 30/4, vàng ghi nhận 22 mức cao kỷ lục,” báo cáo nêu.

Nhu cầu từ ngân hàng trung ương đã đẩy giá vàng tăng và giữ vững ở mức cao, nhưng Incrementum kỳ vọng nhu cầu đầu tư sẽ là động lực chính, khi nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa lạm phát và bất ổn địa chính trị, kinh tế.

“Dù vàng dần được chú ý, cơn sốt từ nhà đầu tư phương Tây vẫn còn xa. Dòng vốn vào ETF vàng hiện thua xa ETF cổ phiếu và trái phiếu,” các nhà phân tích cho biết.

Giá vàng có thể test mức hỗ trợ 2.800 USD/ounce

Sự quan tâm mới đến vàng diễn ra khi chính phủ Mỹ áp dụng các biện pháp thắt chặt tài khóa, đẩy kinh tế đến bờ suy thoái. Các biện pháp này được ví như “liệu pháp giải độc” cần thiết nhưng đầy khó khăn. “Câu hỏi đặt ra là liệu chính phủ có kiên trì với kế hoạch này, hay quay lại chi tiêu dựa vào nợ khi đối mặt với suy thoái, biến động thị trường, hoặc nguy cơ thua bầu cử?” báo cáo đặt vấn đề.

Dù chính phủ có tiếp tục thắt chặt hay không, Incrementum dự báo tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ buộc Fed nới lỏng lãi suất, tạo thuận lợi cho vàng. Bên cạnh đó, cuộc chiến thương mại do Tổng thống Donald Trump khởi xướng, nhằm làm suy yếu USD để tái công nghiệp hóa, được xem là rủi ro lớn cho kinh tế toàn cầu nhưng lại hỗ trợ mạnh mẽ cho vàng.

“Phá giá USD không giải quyết vấn đề cấu trúc, mà gây lạm phát, làm giảm sức mua và tiêu dùng nội địa – trụ cột của kinh tế Mỹ,” các nhà phân tích cảnh báo. Họ nhấn mạnh rằng thay vì dựa vào USD yếu, Mỹ nên tập trung vào kỷ luật tài khóa và đổi mới để thu hút đầu tư.

Trong bối cảnh này, vàng vẫn là “neo” ổn định. Tuy nhiên, Incrementum cảnh báo nhà đầu tư nên chuẩn bị cho biến động ngắn hạn, với giá vàng có thể test mức hỗ trợ 2.800 USD/ounce. “Thị trường tăng giá dài hạn không tránh khỏi điều chỉnh, thậm chí 20-40% như đã từng xảy ra,” họ kết luận.