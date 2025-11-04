Ngân hàng Thụy Sĩ dự báo giá vàng thể giới có thể lên 4.200 USD trong ngắn hạn

Sự thoái lui hiện tại trên thị trường vàng chỉ là tạm thời và giá kim loại màu vàng này vẫn đang trên đà đạt mức 4.200 USD/ ounce, với kịch bản tăng giá là rủi ro địa chính trị hoặc thị trường gia tăng có thể đẩy giá lên tới 4.700 USD/ ounce, theo các nhà phân tích tại Ngân hàng Đầu tư UBS (Thụy Sĩ).

Giá vàng thế giới có thể lên 4.200 USD trong ngắn hạn.

"Đợt điều chỉnh được mong đợi từ lâu đã tạm dừng", UBS cho biết trong một báo cáo nghiên cứu hôm thứ Hai. "Ngoài các yếu tố kỹ thuật, chúng tôi không thấy lý do cơ bản nào cho đợt bán tháo này".

Ngân hàng khổng lồ của Thụy Sĩ lưu ý rằng "đà tăng giá yếu đi đã gây ra đợt giảm thứ hai trong hợp đồng tương lai mở", nhưng họ nhấn mạnh rằng nhu cầu cơ bản vẫn mạnh.

Các nhà phân tích của UBS cũng trích dẫn báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý 3 của Hội đồng vàng thế giới, trong đó xác nhận "lực mua rất mạnh và tăng tốc" từ cả các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư cá nhân.

Họ viết: "Việc ngân hàng trung ương mua 634 tấn vàng trong năm nay chậm hơn so với tốc độ của năm ngoái nhưng đang tăng tốc trong quý 4, phù hợp với dự báo của chúng tôi là 900–950 tấn vàng cho năm 2025".

Dòng vốn ETF đổ vào đạt 222 tấn và nhu cầu vàng thỏi và vàng xu trên 300 tấn trong quý thứ tư liên tiếp cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư cũng đã tăng lên. UBS nhận định: "Nhu cầu trang sức cũng không yếu như lo ngại".

"Chúng tôi thích mua vàng khi giá giảm", các nhà phân tích cho biết, đồng thời nói thêm rằng họ vẫn tin rằng các nhà đầu tư "vẫn chưa phân bổ đủ" vào kim loại này. UBS khuyến nghị nhà đầu tư nên phân bổ vàng ở mức một chữ số trong danh mục đầu tư.

Vào ngày 20 tháng 10, Sagar Khandelwal, chiến lược gia tại UBS Global Wealth Management, cho biết lãi suất thực tế thấp hơn, đồng đô la yếu hơn, nợ chính phủ tăng và bất ổn địa chính trị có thể đẩy giá kim loại màu vàng lên 4.700 USD/ ounce vào quý 1 năm 2026 và cổ phiếu khai thác sẽ còn hoạt động tốt hơn nữa.

Ông viết: "Mặc dù quy mô và tốc độ tăng giá của vàng có thể đồng nghĩa với việc biến động có thể tăng lên từ đây, chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng vàng là một thành phần có giá trị trong chiến lược đầu tư bền vững".

Khandelwal cảnh báo rằng lãi suất thực tế của Hoa Kỳ có thể giảm xuống mức âm khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn còn ở mức cao.

"Chúng tôi tin rằng điều này sẽ làm suy yếu thêm sức hấp dẫn của đồng đô la Mỹ và do đó thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào vàng thỏi", ông nói. "Trên thực tế, các quỹ ETF vàng toàn cầu đã ghi nhận dòng vốn chảy vào hàng tháng lớn nhất trong tháng 9 (17 tỷ đô la Mỹ), theo Hội đồng Vàng Thế giới, khiến dòng vốn chảy vào 26 tỷ đô la Mỹ trong ba tháng tính đến tháng 9 trở thành quý mạnh nhất được ghi nhận".

UBS tin rằng nhu cầu đầu tư có thể còn tăng mạnh hơn nữa. "Cùng với việc các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vàng, theo quan điểm của chúng tôi, nhu cầu vàng toàn cầu năm nay sẽ đạt khoảng 4.850 tấn, mức cao nhất kể từ năm 2011", Khandelwal viết. "Nếu các nhà đầu tư tư nhân bắt đầu đa dạng hóa danh mục trái phiếu kho bạc Mỹ sang vàng, vốn là xu hướng chung của các ngân hàng trung ương, giá vàng giao ngay có thể còn tăng cao hơn nữa".

"Cuối cùng, khi những bất ổn về kinh tế, địa chính trị và chính sách vẫn còn, chúng tôi kỳ vọng dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào kim loại quý này, điều này có thể thúc đẩy đà tăng trưởng hướng đến kịch bản tăng giá 4.700 USD/ ounce của chúng tôi", ông nói. "Do kim loại quý này có mối tương quan thấp với cổ phiếu và trái phiếu, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường căng thẳng, chúng tôi khuyến nghị nên duy trì tỷ trọng vàng ở mức một chữ số trong danh mục đầu tư đa dạng hóa tốt".

Khandelwal cho biết thêm: "Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng có thể cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu của một số công ty khai thác vàng vì dòng tiền của họ có thể tăng nhanh hơn giá vàng trong sáu tháng tới".

Giá vàng tiếp tục giao dịch ở mức giữa 4.000 USD/ ounce vào thứ Hai sau khi hai lần đạt mức cao nhất trong phiên là 4.030 USD/ ounce.