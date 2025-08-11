Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ

Ở tuổi 18, thay vì cắp sách đến giảng đường như nhiều bạn bè đồng trang lứa, Nico Vergara lựa chọn trải nghiệm. Một chuyến đi New Zealand kéo dài 6 tuần đã vô tình trở thành bước ngoặt thay đổi cuộc đời anh.

Trong một lần ghé bãi biển, anh tình cờ mua kem từ một xe hàng rong và bị ấn tượng bởi quy trình xay trộn trái cây tươi với kem vani để tạo nên món tráng miệng mát lạnh, giàu hương vị.

Ba năm sau, Vergara dồn toàn bộ 25.000 USD tiết kiệm để bắt đầu kinh doanh kem trái cây theo phong cách New Zealand tại thành phố Portland, bang Oregon (Mỹ). Anh đầu tư mạnh tay để mua chiếc máy xay kem đặc biệt từ một công ty tại New Zealand với giá 11.000 USD (khoảng 288 triệu đồng).

Dù không học đại học, Nico Vergara vẫn gặt hái thành công vang dội khi lựa chọn con đường khởi nghiệp từ món kem trái cây. Ảnh: Instagram Nicosicecream

Dù không phải là người "hảo ngọt" nhưng Vergara vẫn bị chinh phục bởi hương vị đặc trưng của kem New Zealand mịn màng, tươi mới và đậm vị trái cây.

Sự khác biệt này đã giúp thương hiệu Nico’s Ice Cream nhanh chóng chiếm được cảm tình của thực khách. Năm 2022, cửa hàng đầu tiên của anh ghi nhận doanh thu hơn 473.000 USD (khoảng 12,3 tỷ đồng).

Thành công nối tiếp thành công. Vergara không chỉ mở rộng sang phân phối cho các chuỗi cửa hàng tạp hóa tại bang Oregon và bang Washington mà còn dùng lợi nhuận để xây thêm cửa hàng thứ hai. Đồng thời, anh đầu tư vào lĩnh vực ẩm thực, khai trương một nhà hàng Mexico mang tên Nico’s Cantina và một quán cà phê có tên Nico’s Coffee.

Tổng cộng trong năm 2022, chuỗi kinh doanh của Vergara đạt doanh thu khoảng 650.000 USD (khoảng 17 tỷ đồng).

Năm 2024, thương hiệu Nico’s Ice Cream được độc giả tờ The Oregonian bình chọn đứng thứ 4 trong hạng mục “Kem ngon nhất” tại giải thưởng Readers’ Choice Awards. Đây là sự công nhận đáng kể dành cho một cửa hàng mới nổi giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Đằng sau thành công sớm của Vergara là sự đồng hành thầm lặng nhưng đầy ảnh hưởng từ mẹ. Bà đã sớm trang bị cho anh những hiểu biết nền tảng về tài chính cá nhân và đầu tư.

“Mẹ tôi là người có hiểu biết sâu sắc về đầu tư. Từ khi tôi 14, 15 tuổi, bà đã dạy tôi cách tiếp cận với chứng khoán và quản lý tài chính cá nhân”, anh chia sẻ.

Khác với nhiều bậc phụ huynh Mỹ xem đại học là con đường an toàn nhất, mẹ của Vergara lại tập trung bồi dưỡng cho con tư duy độc lập, kỹ năng sử dụng tiền bạc và cách nhìn dài hạn vào giá trị tài sản. Những buổi trò chuyện về thị trường, về rủi ro và cơ hội đầu tư từ khi còn rất trẻ đã trở thành nền móng cho khả năng điều hành tài chính doanh nghiệp mà Vergara đang thể hiện hôm nay.

Không ít người trẻ Mỹ chứng minh rằng với ý tưởng tốt và sự nỗ lực nghiêm túc, thành công không nhất thiết phải dựa vào bằng cấp. Ảnh: Business Journal

Chia sẻ về bí quyết thành công, Nico thẳng thắn: “Tôi không học đại học. Nhưng nếu tôi làm được thì bất kỳ ai cũng có thể làm được. Quan trọng là hãy dám làm, đừng sợ thất bại và luôn tìm cách tạo ra điều khác biệt”.

Trường hợp của Nico Vergara không phải là cá biệt trong xã hội Mỹ ngày nay. Ngày càng nhiều người trẻ tại Mỹ lựa chọn rẽ hướng khỏi con đường đại học truyền thống để theo đuổi các mô hình kinh doanh độc lập, học nghề hoặc khai thác tiềm năng từ nền kinh tế số.

Tại quốc gia vốn đề cao tinh thần khởi nghiệp và tự do cá nhân như Mỹ, đại học từ lâu không còn là “chuẩn mực mặc định” cho thành công. Sự phát triển của thương mại điện tử, công nghệ số và mạng xã hội đã mở ra nhiều ngả rẽ khác nhau khi mà trải nghiệm thực tiễn, năng lực tự học và khả năng tạo giá trị thực tiễn được coi trọng hơn cả.

Không ít người trẻ Mỹ bắt đầu từ con số 0, không bằng cấp, không mạng lưới quan hệ nhưng vẫn có thể xây dựng sự nghiệp bền vững nhờ tư duy linh hoạt, kỹ năng tự đào tạo và tinh thần đổi mới. Họ chấp nhận rủi ro, thử - sai - sửa, và quan trọng nhất là không để tấm bằng trở thành giới hạn cho hoài bão.

Đây là một xu hướng đang ngày càng được công nhận ở Mỹ. Trùm doanh nhân Warren Buffett từng thẳng thắn chia sẻ rằng ông không quan tâm ứng viên đã học ở đâu mà chú trọng năng lực và kinh nghiệm và rằng “giáo dục tốt nhất chính là đầu tư vào bản thân, không nhất thiết phải qua đại học”.

Từ các mô hình bán lẻ nhỏ lẻ, kinh doanh trực tuyến đến các cửa hàng thực phẩm thủ công, thế hệ trẻ Mỹ đang từng ngày chứng minh rằng nếu được thực hiện bằng kỷ luật và đam mê thì một ý tưởng tốt có thể vượt xa mọi bằng cấp.