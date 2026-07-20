Ghế một triệu USD ở chung kết World Cup bị chế giễu

Trước trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina hôm 19/7, Alex Silverman, phóng viên Tạp chí Kinh doanh Thể thao, đăng lên mạng xã hội X hình ảnh khu ghế sát sân trị giá một triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng).

"Đây là góc nhìn từ khu ghế sát sân trị giá một triệu USD do đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp đón On Location bán cho trận chung kết World Cup tại sân MetLife. Khu vực này nằm ở phía đón nắng nên khách được phát mũ", Silverman viết.

Bức ảnh cho thấy các vị khách ngồi trên những chiếc sofa đặt sát đường biên, phía sau một vách kính và gần nơi làm việc của truyền thông. Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, hàng loạt người hâm mộ vào bình luận, chê tầm nhìn thấp và cho rằng vị trí này không tương xứng với số tiền bỏ ra.

Hình ảnh khu vực ghế ngồi trị giá một triệu USD trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Ảnh: X

Một tài khoản ví những chiếc ghế với "sofa polyester mua trên Amazon". Người khác mỉa mai: "Một triệu USD cho những chỗ ngồi tệ nhất sao? Ai lại muốn ngồi ở đó?". "Góc nhìn sát sân thuộc nhóm tệ nhất tại các sân bóng đá. Tại sao lại có người trả nhiều tiền đến thế?", một tài khoản bình luận.

Nhiều cổ động viên cho rằng ngồi sát mặt sân không đồng nghĩa với việc có góc quan sát thuận lợi. Do vị trí ghế thấp, người xem khó theo dõi diễn biến ở phía đối diện và có thể bị nhiếp ảnh gia, nhân viên tổ chức đứng trước mặt che khuất.

Trận chung kết bắt đầu lúc 15h (giờ địa phương), trong điều kiện trời nắng và nhiệt độ khoảng 27 độ C. Khu sofa nằm ở phía đón nắng nên ban tổ chức phát cho mỗi khách một chiếc mũ rộng vành.

Chi tiết này tiếp tục trở thành đề tài chế giễu bên dưới bài đăng của Silverman. "May mà họ được tặng mũ miễn phí, nếu không gói này chẳng đáng tiền", một người viết.

Một số ý kiến còn lo ngại hoạt động của các nhiếp ảnh gia quanh đường biên sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm xem trận đấu.

Khu ghế sát sân do On Location, đơn vị phụ trách các gói tiếp đón và trải nghiệm cao cấp chính thức của FIFA, cung cấp. Trước giải đấu, công ty giới thiệu đây là dịch vụ giúp khán giả đến gần cầu thủ và không khí trận đấu hơn so với những vị trí thông thường trên khán đài.

Mức giá một triệu USD không chỉ dành cho những chiếc sofa cạnh sân mà bao gồm chuỗi trải nghiệm cuối tuần cho nhóm 10 khách. Chương trình bắt đầu tối 18/7 với bữa tiệc do tạp chí Sports Illustrated tổ chức tại Cipriani Wall Street, một địa điểm sự kiện cao cấp ở Manhattan, New York. Bữa tiệc có sự tham gia của rapper 50 Cent và DJ Diplo. Trong ngày diễn ra trận chung kết, nhóm khách được đưa bằng trực thăng từ Manhattan tới sân vận động ở bang New Jersey.

Gói dịch vụ còn đi kèm vé dành cho khách đặc biệt tại một số sự kiện, quyền vào các nhà hàng cao cấp và những chương trình giải trí sau trận chung kết. On Location từng khẳng định mục tiêu của các gói cao cấp là tạo ra trải nghiệm khác biệt cho những khách hàng sẵn sàng trả thêm tiền.

Tuy nhiên, khi hình ảnh khu ghế được công bố, phần lớn bình luận vẫn tập trung vào góc quan sát thấp và nguy cơ bị che khuất.