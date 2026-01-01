Chốt một năm 2025 rực rỡ, VN-Index tăng 40%, các tỷ phú giàu bứt phá

Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, ngày 31/12, thị trường chứng khoán (TTCK) tiếp tục ghi nhận một phiên tăng điểm ấn tượng, với nhiều mã cổ phiếu trụ cột bứt phá, kéo chỉ số VN-Index tăng 17,59 điểm (tương đương tăng 1%) lên 1.784,49 điểm.

Như vậy, so với đầu năm, chỉ số VN-Index đã tăng hơn 40%, đứng thứ hai châu Á (sau Hàn Quốc) và vượt xa mức tăng của các chỉ số chính tại Mỹ dù TTCK của nền kinh tế số 1 thế giới được hưởng lợi lớn từ làn sóng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cổ phiếu của nhiều "ông lớn" như Nvidia tăng mạnh.

Trong phiên 31/12, nhóm cổ phiếu “họ Vin” tăng cao. Cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng 6.600 đồng lên 169.600 đồng/cp, tương đương khoảng 340.000 đồng/cp (chưa điều chỉnh do chia tách). Cổ phiếu VIC đã tăng gấp khoảng 8,5 lần so với mức 40.000 đồng/cp (chưa điều chỉnh) hồi đầu năm.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) cũng tăng thêm 6.500 đồng lên 124.000 đồng/cp trong phiên cuối cùng của năm. Vincom Retail (VRE) tăng 850 đồng lên 33.650 đồng/cp. Cổ phiếu VHM đã tăng hơn 3 lần so với đầu năm.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chốt năm 2025 ở mức 30 tỷ USD, xếp thứ 72 trên thế giới. Ảnh: VIC

Cú tăng mạnh cuối năm đã giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 1,6 tỷ USD, lên 30 tỷ USD theo cập nhật của Forbes, xếp thứ 72 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh (so với khoảng 4 tỷ USD hồi đầu năm). Ông Vượng xếp thứ hai trong danh sách những người giàu nhất Đông Nam Á, sau tỷ phú Prajogo Pangestu (38,8 tỷ USD tính tới 31/12, xếp 54 thế giới).

Cổ phiếu HDBank (HDB) và VietJet (VJC) của nữ tỷ phú Phạm Thị Phương Thảo cũng tăng khá mạnh, thêm tương ứng 1.750 đồng và 3.600 đồng lên 29.700 đồng/cp và 209.000 đồng/cp. Tài sản của bà Phương Thảo tăng thêm 85 triệu USD lên 4,9 tỷ USD, xếp thứ 826 trên thế giới.

Techcombank (TCB) và Masan (MSN) tăng nhẹ lần lượt 550 đồng và 100 đồng, lên 34.900 đồng/cp và 77.000 đồng/cp, qua đó giúp tài sản của ông Hồ Hùng Anh lên 2,3 tỷ USD (xếp vị trí 1.691 trên thế giới) và ông Nguyễn Đăng Quang có 1,1 tỷ USD (xếp vị trí 2.985).

Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát giảm nhẹ. Tài sản của ông Trần Đình Long đạt 2,7 tỷ USD, xếp thứ 1.511 trên thế giới.

Ông Trần Bá Dương và ông Bùi Thành Nhơn vẫn nằm ngoài danh sách Forbes.

Như vậy, Việt Nam vẫn có 5 tỷ phú USD theo xếp hạng của Forbes.

Với cú bứt phá mạnh của nhóm cổ phiếu "họ Vin", tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và người thân tăng mạnh. Sau khi ông Vượng lần đầu tiên chính thức lọt top 100 người giàu nhất hành tinh (cuối tháng 11), đến lượt em vợ ông cũng chứng kiến tài sản tăng nhanh lên ngưỡng tỷ USD.

Vợ ông Phạm Nhật Vượng - bà Phạm Thu Hương, có khối tài sản quy ra từ cổ phiếu VIC đạt gần 60 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 2,3 tỷ USD). Bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Phạm Thu Hương ghi nhận tài sản đạt khoảng 39 nghìn tỷ đồng (gần 1,5 tỷ USD).

Có thể thấy, TTCK Việt Nam bứt phá cùng đà tăng trưởng cao của nền kinh tế, nhờ chính sách tiền tệ - tài khóa nới lỏng, khung pháp lý và hạ tầng được cải thiện cùng kỳ vọng nâng hạng. Thị trường cũng hưởng lợi từ xu hướng tăng chung của chứng khoán thế giới và châu Á.

Dù vậy, nếu xét kỹ, đà tăng của VN-Index chỉ xoay quanh một số nhóm ngành như bất động sản, ngân hàng và các lĩnh vực liên quan tới đầu tư công. Trong đó, nhóm "họ Vin" đóng góp phần lớn vào mức tăng của chỉ số.

Với cú tăng hơn 40%, quy mô vốn hóa TTCK Việt đạt khoảng 9,7 triệu tỷ đồng, tương đương 84% GDP ước tính năm 2024. Số lượng nhà đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong trung và dài hạn, đa số tổ chức trong và ngoài nước vẫn đánh giá tích cực triển vọng chứng khoán Việt Nam nhờ kinh tế vĩ mô ổn định, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp, đầu tư công được đẩy mạnh và kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt rủi ro điều chỉnh khi thanh khoản chưa thực sự bền vững, dòng vốn ngoại biến động và tâm lý nhà đầu tư thận trọng trước các bất ổn kinh tế toàn cầu.