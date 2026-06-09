Chốt giá vàng hôm nay ngày 9/6 vẫn giảm rất mạnh?

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 9/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 9/6 giữ giá vàng miếng ở mức 143,8 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn, trong phiên giao dịch đầu tuần.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 9/6, giá vàng trong nước ngày 9/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 9/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 9/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 9/6, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/6, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 9/6, chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 138,8 –143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 138,6 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 139 – 144 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 9/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 9/6 tăng nhẹ với giá vàng giao ngay tăng 6 USD/ounce, lên mức 4.333 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.343 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới biến động nhẹ, giữ giá ở vùng mốc 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, giới phân tích nhận định, thị trường vàng thế giới đang giằng co mạnh khi cùng lúc chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng lãi suất và các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố.

Một số chuyên gia cho rằng thị trường vàng hiện chưa có động lực rõ ràng để bứt phá, khi nhà đầu tư có xu hướng chờ thêm dữ liệu lạm phát và tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh quanh các mốc kỹ thuật quan trọng.

Về kỹ thuật, vùng 4.300 USD/ounce đang được xem là ngưỡng hỗ trợ gần của giá vàng. Nếu thủng mốc này, giá kim loại quý có thể chịu áp lực giảm sâu hơn về vùng 4.180-4.200 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, giá vàng cần vượt vùng kháng cự 4.350-4.370 USD/ounce để cải thiện xu hướng ngắn hạn.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.333 USD/ounce (tương đương khoảng 138 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 9/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 5,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 9/6, giá vàng ngày 10/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.