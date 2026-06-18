Những dự báo gây sốc về giá vàng 2026

Dù vừa trải qua đợt hạ nhiệt dài ngày nhưng giá vàng thế giới hiện vẫn được dự báo là sẽ bật lại mạnh mẽ.

Các nhà phân tích nhận định rằng giá vàng đang phản ứng trước tin Mỹ và Iran sẽ ký kết thỏa thuận hòa bình vào thứ Sáu, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng ở Trung Đông. Điều này đẩy giá dầu xuống dưới 80 USD/thùng, qua đó làm giảm áp lực lạm phát, có lợi cho giá vàng.

Tuy vậy, nhiều ý kiến vẫn cảnh báo rằng kim loại quý chưa thoát khỏi khó khăn. Rất có thể một sự "sụt hố" khác sắp diễn ra.

Nhiều dự báo trái chiều, gây sốc về giá vàng năm 2026 đã được đưa ra. (Ảnh: Finance Magnates)

Có thể rơi xuống 3.850 USD/ounce

Trong một báo cáo được công bố tuần trước, ngân hàng UBS dự báo giá vàng có thể dao động trong khoảng 3.850 - 4.000 USD/ounce thời gian tới.

Tổ chức tài chính từ Thụy Sĩ nhận định, giá vàng đang đối mặt với "cú đúp bất lợi" khi nền kinh tế Mỹ thể hiện sức chống chịu tốt, đồng thời kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi.

Thị trường lao động vững mạnh và lợi suất thực tăng cao khiến giới đầu tư thay đổi chiến lược, thậm chí một số bên còn tính đến kịch bản Fed tăng lãi suất ngay trong năm nay.

1 năm tới, có thể đạt 8.000 USD/ounce

Theo CNBC, các chiến lược gia tại Wells Fargo đưa ra một dự đoán táo bạo: Giá kim loại quý có thể tăng vọt lên 8.000 USD/ounce trong khoảng 1 năm tới, tương đương gần gấp đôi mặt bằng giá hiện nay.

Theo chiến lược gia Ohsung Kwon của Wells Fargo, những yếu tố nền tảng từng thúc đẩy vàng tăng giá vẫn chưa thay đổi. Nợ công gia tăng tại nhiều nền kinh tế lớn, thâm hụt ngân sách kéo dài và nguy cơ suy giảm giá trị tiền tệ khi các chính phủ tiếp tục mở rộng chi tiêu vẫn là các yếu tố hỗ trợ thị trường.

Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục được xem là công cụ bảo toàn giá trị và phòng ngừa rủi ro trước những biến động của hệ thống tài chính trên thế giới.

Kể từ khoảng năm 2022, một loạt các cú sốc toàn cầu - bao gồm cuộc xâm lược Ukraine của Nga, lạm phát dai dẳng và việc tăng lãi suất mạnh mẽ - đã định hình lại bối cảnh kinh tế vĩ mô. Các ngân hàng trung ương phản ứng bằng cách mua vàng với tốc độ kỷ lục. Vai trò của vàng trong hệ thống tài chính toàn cầu đã thay đổi nhanh chóng.

Theo Reuters, kim loại quý đã vượt qua đồng Euro để trở thành tài sản dự trữ lớn thứ hai thế giới sau đồng USD. Lần đầu tiên kể từ năm 1996, vàng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong dự trữ của ngân hàng trung ương so với trái phiếu kho bạc Mỹ.

Tiến sát 6.000 USD/ounce vào cuối 2026?

Theo một báo cáo nghiên cứu hàng hóa mới nhất của JP Morgan Global Research, giá vàng có thể leo lên mức cao kỷ lục mới vào cuối năm 2026 bất chấp sự suy yếu gần đây.

Báo cáo cho biết giá vàng có thể đạt mức trung bình 6.000 USD/ounce trong quý IV năm nay và có khả năng tăng lên 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Theo JP Morgan, những lo ngại về lạm phát cao hơn, sự suy giảm sức mua, áp lực tài chính của Mỹ, sự phân mảnh địa chính trị và bất ổn về chính sách tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Báo cáo cũng nhấn mạnh vai trò của các ngân hàng trung ương, vốn là động lực chính thúc đẩy đà tăng giá vàng trong những năm gần đây.

Greg Shearer, người đứng đầu bộ phận Kim loại cơ bản và Kim loại quý tại JP Morgan cho biết: "Nhập khẩu ròng vàng của Trung Quốc tăng mạnh, đạt 317 tấn trong quý I/2026, tăng gần gấp ba lần so với quý trước. Hơn nữa, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng cường mua vàng, từ mức khoảng một tấn mỗi tháng trong 6 tháng tính đến tháng Hai lên 5 tấn trong tháng Ba và 8 tấn trong tháng Tư”.

Giá vàng có thể đạt mốc 10.000 USD/ounce trong 5 - 7 năm tới. (Ảnh: Kitco News)

Năm 2029, lên đỉnh cao 10.000 USD/ounce

Theo Kitco News, ý tưởng giá vàng có thể lên tới 10.000 USD/ounce từng bị xem là phi thực tế. Tuy nhiên, hiện nay kịch bản này dường như đang dần trở nên khả thi khi nợ toàn cầu tiếp tục gia tăng và tạo ra những thay đổi mang tính cấu trúc trong bối cảnh địa chính trị, theo nhận định của một chiến lược gia thị trường.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, bà Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research, cho biết do mức độ bất ổn đang gia tăng trong nền kinh tế toàn cầu, giá vàng có thể đạt mức 10.000 USD/ounce trong vòng 5 đến 7 năm tới.

Vị chuyên gia cho rằng, với tốc độ tăng hiện tại, nếu xu hướng này tiếp tục, giá vàng có thể chạm mốc 10.000 USD/ounce vào khoảng năm 2029. Theo bà, câu hỏi quan trọng là liệu mức tăng này có cần một cú sốc lớn trong môi trường toàn cầu hay các lực đẩy mang tính cấu trúc hiện nay đã đủ để duy trì đà tăng của vàng.

Bà Schieven cho rằng, sức mạnh của kim loại quý không chỉ đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô truyền thống mà còn từ những thay đổi sâu rộng trong hệ thống tài chính và chính trị toàn cầu.