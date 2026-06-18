Giá vàng đồng loạt giảm

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với sáng qua.

Chênh lệch giá mua vào - bán ra lại nới rộng lên 2,5 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm theo giá vàng thế giới.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC lên mốc 151,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý niêm yết ở mức 148,5 - 151,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI có giá 149 - 151,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.319 USD/ounce, giảm 22 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định duy trì lãi suất tham chiếu ở mức 3,5-3,75%, đánh dấu lần thứ tư liên tiếp cơ quan này đứng ngoài cuộc chơi nới lỏng tiền tệ. Trước đó, Fed đã 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025.

Hiện, giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với thế giới hơn 13 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.173 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.111 - 26.431 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 2 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch phổ biến quanh mức 26.300 - 26.320 đồng/USD.