Giá vàng hôm nay 9/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay trong nước

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 138,8-143,8 triệu đồng/lượng

Tính đến 9h20, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 5,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 5,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 5,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h20, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 5,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 5,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 5,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 5 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Chốt phiên giao dịch 8/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 138,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 138,8-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên cuối tuần qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh mốc 4.330 USD/ounce, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Lúc 21h30 ngày 8/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.319 USD/ounce, giảm 10 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.343 USD/ounce.

Giá vàng thế giới diễn biến giằng co trong phiên giao dịch đầu tuần. Nhà đầu tư thận trọng chờ báo cáo lạm phát tháng 5 của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 11/6.