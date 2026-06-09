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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 138,800 Bán 143,800

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Giá vàng hôm nay 9/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh từ 5,2 đến 6,2 triệu đồng/lượng chỉ sau một phiên giao dịch.

Giá vàng hôm nay trong nước

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 138,8-143,8 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 138,8-143,8 triệu đồng/lượng

Tính đến 9h20, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 5,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 5,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 5,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h20, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 5,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 5,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 5,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 5 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Chốt phiên giao dịch 8/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 138,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 138,8-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên cuối tuần qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh mốc 4.330 USD/ounce, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Lúc 21h30 ngày 8/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.319 USD/ounce, giảm 10 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.343 USD/ounce.

Giá vàng thế giới diễn biến giằng co trong phiên giao dịch đầu tuần. Nhà đầu tư thận trọng chờ báo cáo lạm phát tháng 5 của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 11/6.

Giá vàng hôm nay (9/6): Diễn biến mới sau cú giảm không phanh
Giá vàng hôm nay (9/6): Diễn biến mới sau cú giảm không phanh

Sau một ngày giảm tới 7 triệu đồng/lượng, sáng nay (9/6), giá vàng trong nước đi ngang. Theo đó, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mốc 143,8 triệu...

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Theo Nguyễn Ngân (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/06/2026 11:30 AM (GMT+7)
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