Chốt giá vàng hôm nay ngày 17/6 đột ngột giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 17/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 17/6 giảm giá vàng miếng xuống mức 151,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 17/6, giá vàng trong nước ngày 17/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 17/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 17/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 17/6, đảo chiều giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/6, đảo chiều giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 17/6, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 149 –151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 148,7 – 151,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 148,8 – 151,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 17/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 17/6 tăng với giá vàng giao ngay tăng 5 USD/ounce, lên mức 4.332 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.357 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại tăng giá, giữ vững vùng mốc trên 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới hồi phục trở lại nhờ hoạt động bắt đáy, cũng như đồng USD suy yếu và lợi tức trái phiếu Mỹ giảm.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, giá kim loại quý vẫn chưa thoát khỏi trạng thái giằng co khi nhà đầu tư chờ tín hiệu rõ hơn về lãi suất, lạm phát và định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Về kỹ thuật, vùng kháng cự gần của giá vàng nằm quanh 4.370-4.390 USD/ounce. Nếu vượt bền vững vùng này, giá có thể hướng tới 4.580-4.600 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần là 4.300 USD/ounce, sâu hơn là 4.200 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.327 USD/ounce (tương đương khoảng 138,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 17/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 13,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 17/6, giá vàng ngày 18/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.