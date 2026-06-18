Giá vàng hôm nay 18-6: Đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng hôm nay giảm sâu

Khoảng 6 giờ ngày 18-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới dao động quanh mức 4.266 USD/ounce, giảm mạnh 118 USD so với mức cao nhất của phiên đêm qua (4.384 USD/ounce).

Đêm qua, sau cuộc họp chính sách tiền tệ, Fed đã công bố giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong phạm vi mục tiêu 3,5% - 3,75%. Trong tuyên bố chính thức, Fed nhấn mạnh quyết định này nhằm hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kép là thúc đẩy việc làm tối đa và đảm bảo ổn định giá cả.

Fed đánh giá hoạt động kinh tế Mỹ đang mở rộng với tốc độ ổn định, bất chấp những bất ổn gia tăng từ xung đột tại Trung Đông. Tăng trưởng năng suất lao động và đầu tư vốn tiếp tục mạnh mẽ, số lượng việc làm tăng phù hợp với lực lượng lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp gần như không thay đổi.

Về lạm phát, Fed thừa nhận chỉ số này vẫn ở mức cao hơn mục tiêu 2%, tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để đưa lạm phát trở về mức mục tiêu.

Việc Fed giữ nguyên lãi suất đã khiến nhà đầu tư lo ngại đồng USD sẽ duy trì sức mạnh, tác động tiêu cực đến thị trường vàng. Từ đó, nhiều người đã giảm nhu cầu nắm giữ kim loại quý này, dẫn đến đà bán tháo mạnh, buộc giá vàng hôm nay giảm mạnh.