Chốt giá vàng hôm nay ngày 7/7 tiếp đà giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 7/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 7/7 giảm giá vàng miếng xuống mức 150 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 7/7, giá vàng trong nước ngày 7/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 7/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 7/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 7/7, tiếp tục giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 7/7, tiếp tục giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 7/7, tiếp đà giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 147 –150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 146,7 – 149,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 145,5 – 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 7/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 7/7 tăng với giá vàng giao ngay tăng 34 USD/ounce, lên mức 4.174 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.159 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, tiến gần mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn giằng co khi nhà đầu tư đồng thời cân nhắc triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ và những diễn biến địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Sau nhịp phục hồi mạnh vào cuối tuần trước, lực bán chốt lời xuất hiện trở lại, trong khi vùng 4.200 USD/ounce tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng cản đáng chú ý.

Ông Ole Hansen - Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank – cho rằng, áp lực bán mạnh kéo dài nhiều tháng có thể đã qua giai đoạn nghiêm trọng nhất. Theo ông, thị trường vàng đang chuyển từ trạng thái bán tháo sang tích lũy và tạo nền giá mới.

Trong ngắn hạn, vùng 4.200 USD/ounce được xem là ngưỡng kháng cự đầu tiên. Nếu vượt qua khu vực này một cách thuyết phục, giá vàng có thể hướng tới vùng 4.260 USD/ounce và các mốc cao hơn. Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng, vùng 4.091-4.000 USD/ounce sẽ là khu vực hỗ trợ quan trọng cần theo dõi.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.174 USD/ounce (tương đương khoảng 133,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 7/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 16,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 7/7, giá vàng ngày 8/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.