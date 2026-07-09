Chốt giá vàng hôm nay ngày 9/7 tăng mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 9/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 9/7 tăng giá vàng miếng lên mức 149 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 9/7, giá vàng trong nước ngày 9/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 146 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 9/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 146 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 9/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 9/7, đảo chiều tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/7, tăng trở lại giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 9/7, tăng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 145,5 –148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 144,6 – 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 9/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 9/7 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 40 USD/ounce, lên mức 4.110 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.080 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều tăng giá, lấy lại mốc trên 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn biến động mạnh khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ lạm phát, lãi suất và đồng USD.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá kim loại quý có thể tiếp tục giằng co khi thị trường đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dù triển vọng ngắn hạn còn thận trọng, các yếu tố hỗ trợ dài hạn đối với giá vàng vẫn được đánh giá tích cực. Đáng chú ý là nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương nhằm đa dạng hóa dự trữ và giảm mức độ phụ thuộc vào các tài sản truyền thống.

Với giá vàng trong nước tăng trở lại và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.110 USD/ounce (tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 9/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 17,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 9/7, giá vàng ngày 10/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.