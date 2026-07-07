Dự báo bất ngờ về giá vàng 2026

Nhu cầu vàng sẽ không tăng mạnh?

Theo JPMorgan, nhu cầu vàng từ các phân khúc cốt lõi sẽ không tăng trưởng mạnh mẽ như kỳ vọng trước đó, và điều này sẽ giới hạn đà tăng của giá vàng thế giới ở ngưỡng 4.300 USD/ounce trong quý III và 4.500 USD/ounce vào quý IV năm nay.

Vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh thế giới biến động khó lường. (Ảnh minh họa: KT)

JPMorgan dự báo giá vàng sẽ theo xu hướng giảm do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiến hành các đợt tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn giữ quan điểm lạc quan về giá vàng trong dài hạn. JPMorgan nhận định vàng hoàn toàn có khả năng nới rộng đà tăng trưởng sang năm 2027, khi các hoạt động mua ròng tích trữ của các ngân hàng trung ương cùng nhu cầu vật chất thực tế trên thị trường được củng cố mạnh mẽ.

Cách đây không lâu, JPMorgan đã từng kỳ vọng giá vàng sẽ thiết lập đỉnh lịch sử mới ở mức 6.000 USD/ounce trong năm 2026.

Vàng có còn dư địa để phục hồi?

Không mấy lạc quan về triển vọng giá vàng, Saxo Bank vừa đưa ra nhận định: Giá vàng chưa thể vượt qua mức kháng cự ban đầu trên 4.200 USD/ounce. Tuy vậy, giai đoạn tồi tệ nhất của áp lực bán ra trong đợt điều chỉnh kéo dài nhiều tháng qua có thể đã kết thúc.

Ảnh minh họa: Kitco News

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, ông Ole Hansen – Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank – cho biết biến giá trên thị trường vàng đang chuyển từ trạng thái thanh lý vị thế sang giai đoạn tích lũy và xây dựng nền giá.

"Thị trường đã chuyển từ giai đoạn được mua vào mạnh mẽ sang giai đoạn tích lũy có chọn lọc. Diễn biến tiếp theo nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc liệu các điều kiện vĩ mô tiếp tục nới lỏng hay lại chuyển biến theo chiều hướng bất lợi", ông Ole Hansen nhận xét.

Chuyên gia này cũng cho hay, giá vàng vẫn chịu ảnh hưởng bởi kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ của Mỹ. Mặc dù thị trường vẫn dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay, nhưng các dự báo về việc tăng lãi suất mạnh tay đã bị điều chỉnh giảm sau khi dữ liệu việc làm đáng thất vọng được công bố vào tuần trước, cho thấy chỉ có 57.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 6.

Đồng thời, giá vàng cũng được hưởng lợi từ những nhận định lạc quan của Chủ tịch Fed Kevin Warsh khi ông nhấn mạnh cam kết duy trì sự ổn định giá cả và đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, ông cũng cho biết rủi ro lạm phát đã giảm bớt trong những tuần gần đây, kể từ khi ông tiếp quản vị trí lãnh đạo tại Fed.

Ông Ole Hansen cho rằng chừng nào lộ trình chính sách của Fed chưa trở nên rõ ràng, vàng vẫn còn nhiều dư địa để phục hồi, khi giá hiện vẫn thấp hơn 26% so với mức đỉnh hồi tháng 1 vừa qua.

"Mức hỗ trợ dưới 4.000 USD/ounce vẫn được duy trì cho đến nay, nhưng đợt phục hồi lên mức 4.200/ounce USD vào tuần trước đã vấp phải áp lực bán trở lại, cho thấy một số nhà đầu tư vẫn tận dụng các nhịp tăng giá để giảm tỷ trọng nắm giữ. Diễn biến giá như vậy là điều thường thấy sau một đợt điều chỉnh sâu và giúp giải thích lý do tại sao việc hình thành một vùng đáy thị trường bền vững cần có thời gian”, ông Ole Hansen phân tích.

Giới đầu tư vàng cần thận trọng

Trong bối cảnh vàng đang mắc kẹt tại vùng trung gian và thiếu vắng các động lực dẫn dắt rõ ràng, giới đầu tư cần chuyển dịch từ tư duy đầu cơ lướt sóng sang chiến lược phòng thủ và thận trọng trong quản trị rủi ro.

Hiện tại, mức chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng tại Việt Nam khá lớn, dao động quanh mức 18-19 triệu đồng mỗi lượng.

Tính đến ngày 7/7 (theo giờ Việt Nam), , trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.144,1 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 7/7: 1 USD = 26.462 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 132,1 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, tại thị trường trong nước, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 147,5 triệu đồng/lượng; giá bán 150,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.