Chốt giá vàng hôm nay ngày 6/3 đồng loạt giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 6/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 6/3 giảm giá vàng miếng xuống mức 183,8 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 6/3, giá vàng trong nước ngày 6/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 6/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 6/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 6/3, đảo chiều giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3, giảm mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 6/3, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 180,8 –183,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 180,5 – 183,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 6/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 6/3 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 50 USD/ounce, xuống mức 5.067 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.073 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà giảm giá, xuống dưới mốc 5.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, giá vàng đang chịu áp lực điều chỉnh khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại. Diễn biến này khiến giá kim loại quý mất đi phần lớn mức tăng đạt được trong phiên giao dịch trước đó, dù nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang.

Trong khi đó, ông Kyle Rodda - Chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com - nhận định, căng thẳng địa chính trị vẫn là yếu tố có thể hỗ trợ thị trường vàng thế giới trong dài hạn. Tuy nhiên, theo ông, sự bất định xung quanh các cuộc xung đột hiện nay khiến giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.067 USD/ounce (tương đương khoảng 160,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 6/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 23 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 6/3, giá vàng ngày 7/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.