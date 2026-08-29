Giọng điệu cứng rắn của Chủ tịch Fed khiến giá vàng lao dốc

Giá vàng rơi khỏi mốc 4.500 USD/ounce

Đầu tuần, vàng được hưởng lợi từ đồng USD suy yếu và những lo ngại về tình hình tài khóa Mỹ. Giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 4.618,79 USD/ounce và liên tục tăng trong hai phiên đầu tuần.

Giá vàng thế giới trải qua một tuần đầy biến động khi giảm mạnh hơn 1% trong phiên cuối tuần. Ảnh: Investing.com.

Động lực tăng được củng cố bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các số liệu kinh tế Mỹ quan trọng. Đến ngày 26/8, giá vàng đạt mức cao nhất tuần 4.697,66 USD/ounce.

Tuy nhiên, xu hướng bắt đầu thay đổi từ giữa tuần.

Bước ngoặt lớn nhất của thị trường vàng trong tuần đến từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole vào ngày 28/8. “Fed sẽ còn nhiều việc phải làm nếu các nhà hoạch định chính sách không tin rằng lạm phát cơ bản đang trở lại mức mục tiêu 2%”, ông Warsh nhận định.

Giọng điệu cứng rắn của ông đã khiến thị trường gia tăng kỳ vọng về khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất trong thời gian tới, kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại. Đây đều là những yếu tố gây bất lợi cho vàng - tài sản không sinh lãi. Chỉ trong vài giờ sau bài phát biểu, giá vàng đã giảm hơn 1%.

Vàng giao ngay cuối cùng chạm đáy tuần ở 4.445,45 USD/ounce, sau đó phục hồi nhẹ và kết tuần quanh 4.455 USD/ounce.

Tính cả tuần, vàng giảm 3,36%. Riêng trong ngày cuối tuần, mức giảm lên tới 3,20%.

Chuyên gia chia rẽ về triển vọng vàng

Dù cú lao dốc khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng, khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới chuyên gia vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ triển vọng tăng giá.

Trong số 21 chuyên gia tham gia khảo sát, 10 người, tương đương 48%, dự báo vàng sẽ tăng trong tuần tới. 6 người, tương đương 29%, cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm, trong khi 5 chuyên gia còn lại dự báo vàng đi ngang hoặc tích lũy quanh vùng giá hiện tại.

Ông Adam Button - Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive - cho rằng triển vọng ngắn hạn của vàng đã xấu đi sau phát biểu của Warsh.

Theo ông Adam Button, thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 50%, nhưng con số này cần tăng lên trên 80% để việc tăng lãi suất trở nên thực sự chắc chắn.

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cũng nghiêng về kịch bản giảm giá. Ông cho rằng các chỉ báo động lượng của vàng đang suy yếu và đồng USD có khả năng tiếp tục mạnh lên trước khi Mỹ công bố báo cáo việc làm.

Chandler dự báo vàng có thể phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 4.555 USD/ounce và giảm về vùng 4.500-4.527 USD/ounce. Sau cú giảm mạnh ngày 28/8, ông Marc Chandler thậm chí cảnh báo giá có thể lùi về 4.440 USD hoặc thấp hơn, xuống 4.360 USD/ounce.

Nhà đầu tư vẫn giữ quan điểm tích cực với vàng. Ảnh: Mining.com

Ở chiều ngược lại, James Stanley - chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com - vẫn giữ quan điểm tích cực. Ông cho rằng đợt giảm vừa qua chỉ là một nhịp điều chỉnh lành mạnh sau khi vàng tăng mạnh. Về dài hạn, Stanley cho rằng xu hướng tăng vẫn chưa thay đổi bởi các vấn đề liên quan đến thâm hụt tài khóa và nợ công Mỹ vẫn tồn tại.

Vàng vẫn còn vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.400 USD/ounce

Fawad Razaqzada - chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com - cho rằng vàng đã mất vùng kháng cự quan trọng 4.655 USD/ounce.

Theo ông, vùng hỗ trợ tiếp theo nằm quanh 4.436 USD và 4.400 USD/ounce. Nếu lực mua không xuất hiện tại các vùng này, xu hướng kỹ thuật của vàng có thể trở nên tiêu cực hơn.

Tuy nhiên, Alex Kuptsikevich - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro lại nhìn nhận đợt giảm vừa qua theo hướng tích cực hơn.

Ông cho rằng vàng đã tăng tới 8,5% chỉ trong 5 phiên giao dịch trước khi bước vào giai đoạn điều chỉnh. Việc giá tìm được lực mua khi giảm về gần 4.600 USD/ounce cho thấy nhu cầu đối với kim loại quý vẫn khá mạnh.

Kuptsikevich cũng chỉ ra rằng bạc tăng 2,5% trong tuần và palladium tăng tới 7% trong phiên ngày 28/8. Theo ông, diễn biến này cho thấy đợt giảm của vàng có thể chỉ là một đợt “rung lắc” ngắn hạn thay vì sự đảo chiều xu hướng dài hạn.

Nhà đầu tư nghiêng về kịch bản giá vàng tăng

Tâm lý tích cực cũng chưa biến mất trong cộng đồng nhà đầu tư cá nhân.

Trong cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco News với 207 người tham gia, có 121 nhà đầu tư, tương đương 59%, dự báo vàng sẽ tăng trong tuần tới. 44 người, tương đương 21%, cho rằng giá sẽ giảm, trong khi 42 người, tương đương 20%, dự báo vàng đi ngang.

Dù tỷ lệ nhà đầu tư kỳ vọng giá tăng vẫn chiếm đa số, con số này đã giảm so với tuần trước, cho thấy cú giảm mạnh cuối tuần đã khiến thị trường thận trọng hơn.

Tại thời điểm bài viết được thực hiện, giá vàng giao ngay ở mức 4.454,99 USD/ounce, giảm 3,36% trong tuần và 3,20% trong ngày.