Chốt giá vàng hôm nay ngày 26/9 lại giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 26/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 26/9 giữ giá vàng miếng ở mức 144,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 26/9, giá vàng trong nước ngày 26/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 26/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 26/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 26/9, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 26/9, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 26/9, chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 141,5 –145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,9 – 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 141,4 – 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 26/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 26/9 giảm với giá vàng giao ngay giảm 18 USD/ounce, xuống mức 4.284 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 11/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.304 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều giảm giá, xuống dưới mốc 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, Fawad Razaqzada - Chuyên gia phân tích thị trường tại Forex - cho rằng, gia kim loại quý có thể còn giảm sâu hơn nếu lợi suất tiếp tục tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất gia tăng.

Theo Razaqzada, lợi suất trái phiếu tăng làm giảm sức hấp dẫn của vàng và các tài sản không hoặc ít sinh lãi. Khi lợi suất tăng, chi phí cơ hội nắm giữ vàng cao hơn, qua đó tạo áp lực lên giá kim loại quý.

Bên cạnh yếu tố cơ bản, thị trường vàng thế giới còn đối mặt với áp lực kỹ thuật. Razaqzada cho rằng một số nhà đầu tư mua vàng trong đợt tăng mạnh hồi tháng 8 có thể đang chịu thua lỗ và đặt mức dừng lỗ quanh 4.235 USD/ounce. Nếu giá giảm xuống dưới vùng này, lực bán có thể gia tăng.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.284 USD/ounce (tương đương khoảng 135,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 26/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 9,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 26/9, giá vàng ngày 27/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.