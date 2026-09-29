Giá vàng hôm nay (29/9): Lao dốc mạnh

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng về mốc 141 triệu đồng/lượng. Tính từ hôm qua đến nay, giá vàng miếng SJC giảm 3,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh song vẫn cao hơn giá vàng thế giới hơn 10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có mức giảm khác nhau giữa các thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn DOJI 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Giá vàng Phú Quý 138 - 141 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 140,3 - 141,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.135 USD/ounce, giảm 142 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10,6 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng trong xu hướng giảm. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu giá 56 - 58 triệu đồng/kg, giảm 1 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.630 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.790 - 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra).