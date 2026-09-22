Giá vàng miếng về dưới 145 triệu đồng

Từ sáng đến 15h, các thương hiệu 4 lần giảm giá bán ra sau khi giá vàng thế giới đi xuống. SJC tiếp tục giảm giá vàng miếng 600.000 đồng so với đầu giờ chiều, còn 141,9 - 144,9 triệu đồng một lượng. Mức giá này giảm 1,7 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua và thấp nhất tính từ 20/8.

Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC. Chênh lệch giữa hai chiều mua bán duy trình quanh mức 3 triệu đồng.

Với nhẫn trơn, SJC cũng giảm 1,7 triệu đồng so với hôm qua, còn 141,4 - 144,4 triệu đồng. PNJ mua bán mặt hàng này quanh 141,9 - 144,9 triệu đồng, trong khi tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải là 142 - 146 triệu đồng.

Vàng trong nước giảm giá theo đà đi xuống của thế giới. Tính đến 13h hôm nay, mỗi ounce thế giới giao ngay đã giảm gần 25 USD, còn 4.318 USD.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá thế giới tương đương 138,5 triệu đồng một lượng. Như vậy, vàng trong nước đang chênh 7 triệu đồng so với quốc tế, nới rộng so với mức "vênh" 1-3 triệu đồng hồi tháng 8.

Thị trường thế giới đi xuống khi nhà đầu tư lo ngại lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Các nhà giao dịch đang chờ các phát biểu từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ.

Vàng được xem là tài sản phòng hộ trước lạm phát và các rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của kim loại quý này thường suy giảm trong môi trường lãi suất cao, khi nhà đầu tư ưu tiên các tài sản có khả năng sinh lời đều đặn.

Ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone, cho biết câu chuyện giá dầu cũng cần được quan tâm. "Giá dầu thô đã giảm nhẹ so với mức đỉnh gần đây, nhưng nếu đảo chiều tăng trở lại thì lạm phát có thể tiếp tục nóng lên, làm câu chuyện lãi suất sẽ càng trở nên căng thẳng", Weston nói và thêm rằng vàng có thể tiếp tục chịu sức ép từ rủi ro trên.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước hôm nay cũng giảm 1% so với hôm qua. Phú Quý mua bán bạc miếng tại 2,21 - 2,38 triệu đồng một lượng, tương đương 58,9 - 60,8 triệu đồng một kg. DOJI giao dịch mặt hàng này quanh 2,26 - 2,34 triệu đồng, còn tại Ancarat là 2,19 - 2,26 triệu.