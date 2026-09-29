Giá vàng hôm nay 29/9: Lao dốc không phanh, xuống gần 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới lao dốc khi giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó củng cố khả năng duy trì lãi suất ở mức cao.

USD cũng duy trì đà tăng khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng.

Chuyên gia phân tích của UBS nhận định: “Giá dầu cao hơn và khả năng thị trường gia tăng kỳ vọng về những đợt tăng lãi suất tiếp theo của Mỹ là những động lực chính đứng sau sự suy yếu gần đây của giá vàng. Bối cảnh này có thể khiến lợi suất thực của Mỹ và đồng USD duy trì ở mức cao, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, đồng thời góp phần khiến kim loại quý này tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn”.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 29/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 138,9 - 141,9 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.122 USD/ounce, giảm 144 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Thị trường hiện tập trung vào một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này, bao gồm số lượng việc làm còn trống, báo cáo việc làm ADP, các số liệu về chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia Phố Wall đã không còn nhiều niềm tin vào triển vọng ngắn hạn của kim loại quý, sau khi những dự báo của họ vào tuần trước đã sai lệch đáng kể.

Cụ thể, trong số 14 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News, chỉ còn 5 chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng, trong khi 4 người khác dự đoán kim loại quý tiếp tục giảm và 5 nhà phân tích còn lại dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần này.

Trong khi đó, những nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì tâm lý tương đối tích cực. Trong số 152 phiếu bầu thu được trong cuộc thăm dò trực tuyến, có 57% dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần này, trong khi 23% dự đoán giảm và 20% giữ quan điểm trung lập.