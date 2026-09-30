Giá vàng hôm nay 30/9: Hồi phục sau phiên lao dốc

Giá vàng thế giới hồi phục sau khi bị bán tháo mạnh. Hiện giá vàng vẫn ở ngưỡng thấp trong bối cảnh giá dầu cao, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất vẫn hạn chế đà phục hồi của giá kim loại quý.

Theo đó, các nhà giao dịch đang định giá xác suất khoảng 70% Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 10, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ở quanh mức 5,25% và chỉ số USD duy trì gần mức cao nhất trong hai tháng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 30/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.180 USD/ounce, tăng 58 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, kỳ vọng lãi suất tăng và lợi suất trái phiếu tăng vọt có thể khiến giá vàng quay về vùng 4.000 USD/ounce trong tuần này. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác thì cho rằng, dù con đường tăng giá trở nên khó khăn hơn, giá vàng vẫn có thể đạt 5.000 USD/ounce trong vòng 6 tháng tới.

Trường hợp Fed tăng lãi suất thêm một vài lần nữa sẽ là lực cản đối với vàng trong ngắn hạn. Điều này khiến con đường hướng tới 5.000 USD/ounce trở nên khó khăn khi nhà đầu tư phải đối mặt với lợi suất thực cao.

Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management dự báo vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào quý II/2027. Theo ông, đồng USD mạnh và lợi suất thực tăng đang tạo trở ngại chiến thuật cho kim loại quý, nhưng không làm thay đổi đáng kể triển vọng dài hạn. Vàng vẫn được hỗ trợ bởi lực mua mang tính cấu trúc và những vấn đề tài chính dài hạn của Mỹ.

Doshi lưu ý lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng từ khoảng 1,5% trước đại dịch lên khoảng 5,3%, trong khi vàng vẫn quanh 4.000 USD/ounce, cho thấy các yếu tố hỗ trợ vàng đang vượt ra ngoài mối quan hệ truyền thống với lãi suất.