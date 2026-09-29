Chốt giá vàng hôm nay ngày 29/9 vẫn giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 29/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 29/9 tăng giá vàng miếng lên mức 142,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 29/9, giá vàng trong nước ngày 29/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 29/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 29/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 29/9, chủ yếu tăng nhẹ cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9, tăng nhẹ giá vàng miếng nhưng tiếp tục giảm mạnh giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 29/9, chủ yếu giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 138,5 –142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 139 – 142 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 29/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 29/9 tăng nhẹ với giá vàng giao ngay tăng 8 USD/ounce, lên mức 4.154 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 11/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.181 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tăng giá trở lại, vẫn ở vùng mốc trên 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, thị trường vàng thế giới đang đối mặt với những lực cản đáng kể trong ngắn hạn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể theo đuổi chính sách quyết liệt hơn và đồng USD mạnh lên. Tuy nhiên, bất chấp những rủi ro giảm giá, thị trường vẫn tồn tại một "lực mua mang tính cấu trúc".

Kỳ vọng lãi suất tăng và lợi suất trái phiếu tăng vọt có thể khiến giá vàng quay về vùng 4.000 USD/ounce trong tuần này. Tuy nhiên, một chiến lược gia cho rằng vùng giá này có thể trụ vững. Dù con đường tăng giá trở nên khó khăn hơn, giá vàng vẫn có thể đạt 5.000 USD/ounce trong 6 tháng tới.

Các nhà phân tích cho rằng, trường hợp Fed tăng lãi suất thêm một vài lần nữa sẽ là lực cản đối với vàng trong ngắn hạn. Điều này khiến con đường hướng tới 5.000 USD/ounce trở nên khó khăn khi nhà đầu tư phải đối mặt với lợi suất thực cao.

Với giá vàng trong nước nhiều biến động và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.154 USD/ounce (tương đương khoảng 131,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 29/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 11,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 29/9, giá vàng ngày 30/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.