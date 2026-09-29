Vì sao giá vàng 'bốc hơi' hơn 100 USD/ounce?

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, đánh dấu một đợt lao dốc mạnh sau tháng 9 đầy biến động. Đầu giờ sáng nay 29/9, mỗi ounce vàng “bốc hơi” 144 USD so với đầu giờ sáng qua 28/9, xuống 4.122 USD/ounce. Tuy sau đó giá có nhỉnh lên nhưng vẫn ở mức 4.124,8 USD/ounce.

Vì sao giá vàng thế giới giảm mạnh?

Mức giảm này tiếp nối đà giảm hơn 2% của tuần trước và đánh dấu sự phá vỡ quyết định đối với ngưỡng 4.200 USD/ounce. Theo hãng tin Reuters, giá vàng giao ngay đã xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, giá vàng kết thúc tháng 8 ở mức khoảng 4.563 USD/ounce sau khi tăng hơn 13% trong tháng. Đợt tăng mạnh mẽ đó đã tạo ra một điểm khởi đầu rất khác cho tháng 9.

Theo các chuyên gia, đà giảm mạnh của giá vàng thế giới gần đây được thúc đẩy bởi sự kết hợp bất thường giữa căng thẳng địa chính trị leo thang và kỳ vọng về lãi suất cao hơn.

Giá dầu tăng cao

Một trong những lý do quan trọng nhất khiến giá vàng giảm xuống dưới 4.200 USD/ounce là do giá dầu tăng trở lại.

Giá vàng thế giới thủng mốc 4.200 USD/ounce. (Ảnh: CNBC)

Theo Goldenstar, ngày 28/9, giá dầu Brent giao kỳ hạn được ghi nhận ở mức khoảng 106,49 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Mỹ giao kỳ hạn ở mức khoảng 93,84 USD. Giá dầu Brent đã tăng gần 18% trong tháng 9.

Thị trường dầu mỏ đặc biệt nhạy cảm với sự bất ổn xung quanh eo biển Hormuz và khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng khu vực. Giá dầu cao hơn tác động đến giá vàng bởi làm dấy lên lo ngại về lạm phát trở lại.

Vàng thường được xem như một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lạm phát do chi phí năng lượng tăng cao cũng có thể khiến các ngân hàng trung ương ngần ngại hơn trong việc cắt giảm lãi suất.

Hội đồng Vàng Thế giới nhấn mạnh hồi đầu tháng 9 rằng, thị trường vàng chịu áp lực lớn khi mắc kẹt giữa rủi ro lạm phát do giá năng lượng tăng cao và chính sách thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn như Fed.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao

Một nguyên nhân nữa khiến giá vàng lao dốc là lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5,13%, cao nhất kể từ giữa năm 2007 và trái phiếu 30 năm ở mức 5,44% cao nhất kể từ năm 2004. Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy, thị trường đang định giá xác suất 68,1% về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào cuối tháng 10. Trước đó, xác suất này chỉ là 31,9%.

Đồng USD mạnh hơn

Đồng USD tăng giá trở lại, với chỉ số USD Index dao động quanh vùng 101 điểm, cũng gây thêm sức ép lên giá vàng.

Hãng Reuters đưa tin, chỉ số USD gần đây đã đạt mức cao nhất trong 2 tháng khi thị trường đánh giá lại chính sách tiền tệ của Mỹ. Đà tăng này tạo thêm áp lực lên kim loại quý.

Vàng có thể tăng giá cùng với đồng USD khi nhu cầu trú ẩn an toàn hoặc các yếu tố khác chiếm ưu thế. Tuy nhiên, khi đồng USD mạnh hơn cùng lúc với lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và kỳ vọng về chính sách thắt chặt hơn của Fed, sự kết hợp này có thể trở thành một trở ngại đáng kể trong ngắn hạn đối với vàng.

Bất ổn địa chính trị

Jateen Trivedi, Phó Chủ tịch kiêm Chuyên viên Phân tích Nghiên cứu Hàng hóa và Tiền tệ tại LKP Securities giải thích: “Thị trường hàng hóa toàn cầu đang chịu áp lực, trong đó kim loại quý chịu áp lực mạnh khi giá dầu thô tăng cao. Sự bất ổn xung quanh xung đột Mỹ - Iran khiến tâm lý rủi ro biến động. Những nỗ lực ngoại giao gần đây tạo ra những tín hiệu trái chiều khi Iran sẵn sàng cho cả đàm phán và xung đột mới, trong khi Mỹ bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran dù các cuộc đàm phán tiếp theo thông qua trung gian hòa giải vẫn có thể xảy ra”.

Jateen Trivedi cho biết thêm, giá vàng giảm hơn 2% và đang chịu áp lực bán mạn do bất ổn địa chính trị, đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao hơn gây sức ép lên giá vàng, trong khi khả năng tăng lãi suất ngày càng cao. Tiến trình đàm phán bế tắc và thiếu rõ ràng giữa Mỹ và Iran liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz đang làm gia tăng rủi ro địa chính trị, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng biến động mạnh.

Giá vàng sẽ thế nào sau khi thủng mốc 4.200 USD/ounce?

Về mặt kỹ thuật, giá vàng đang chịu áp lực sau khi xuyên thủng mức 4.200 USD/ounce. Trong ngắn hạn, vùng kháng cự quan trọng của vàng được xác định quanh 4.199 - 4.223 USD/ounce. Nếu vượt qua, thị trường có thể hướng tới các vùng cao hơn quanh 4.244 USD/ounce và 4.257 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nhất nằm quanh 4.162 USD/ounce. Nếu giảm dưới mức này, giá vàng có thể chịu thêm áp lực và hướng về các vùng hỗ trợ thấp hơn quanh 4.152 USD/ounce và 4.128 USD/ounce.

giá vàng đang chịu áp lực sau khi xuyên thủng mức 4.200 USD/ounce. (Ảnh: GIVA)

Theo ông Ashish Rajodiya, Trưởng bộ phận Hàng hóa của PL Capital, diễn biến của kim loại quý có thể phụ thuộc vào 2 yếu tố cùng hội tụ: quyết định lãi suất tháng 10 của Fed và đàm phán ngoại giao giữa Mỹ - Iran ở eo biển Hormuz có làm giảm leo thang căng thẳng hay không.

Ông Ashish Rajodiya nói: “Một động thái bất ngờ ôn hòa từ phía Fed hoặc tiến triển trong cuộc đàm phán giữa Mỹ - Iran có thể tạo ra đợt tăng mạnh hướng tới ngưỡng kháng cự. Trong khi đó, các tín hiệu ‘diều hâu’ tiếp tục hoặc cuộc đàm phán với Iran đình trệ có thể kéo dài đợt giảm giá vàng xuống vùng hỗ trợ thấp hơn”.

Giá vàng trong nước giảm 900.000 đồng/lượng

Lúc 9h45 sáng nay 29/9, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.