Khách bay quốc tế từ Long Thành sẽ trả phí phục vụ 25 USD mỗi người

Theo quyết định vừa được Bộ Xây dựng ban hành, giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành bắt đầu áp dụng đối với vé xuất bán từ 0h ngày 1/10, theo hai mức. Hành khách bay quốc nội cần chi trả 90.909 đồng mỗi người. Với chuyến quốc tế, mức giá áp dụng 25 USD mỗi hành khách. Giá dịch vụ nêu trên chưa tính thuế giá trị gia tăng.

Công trường sân bay Long Thành, tháng 9/2025. Ảnh: Phước Tuấn

Đây là giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay, tách biệt với giá vận chuyển của hãng hàng không. Hành khách là người chi trả, còn hãng bay thu cùng tiền vé rồi chuyển cho đơn vị cung cấp dịch vụ tại nhà ga. Việc ban hành mức giá trên là một trong những bước chuẩn bị cho Long Thành khai thác thương mại. Mốc 1/10 là thời điểm áp dụng đối với vé xuất bán, không đồng nghĩa ngày sân bay bắt đầu đón khách để khai thác thương mại.

So với hai sân bay lớn nhất cả nước hiện nay, mức giá áp dụng với hành khách bay quốc tế tại Long Thành bằng Nội Bài, cùng 25 USD mỗi khách, và cao hơn Tân Sơn Nhất 5 USD. Với chuyến bay nội địa, cả ba sân bay đều áp dụng mức 90.909 đồng mỗi khách.

Quyết định của Bộ Xây dựng cũng đưa ra cơ chế đối với hành khách đã mua vé có điểm khởi hành tại Tân Sơn Nhất, nhưng sau đó chuyển sang Long Thành. Trong trường hợp này, mức phí vẫn được giữ theo Tân Sơn Nhất. Hành khách không phải trả thêm, nhưng cũng không được hoàn lại phần chênh lệch phát sinh khi thay đổi sân bay khởi hành.

Nhà ga sân bay Long Thành đang được thi công, tháng 9/2026. Ảnh: Phước Tuấn

Sân bay Long Thành đang được triển khai giai đoạn một với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, dự kiến khai thác thương mại từ 1/12. Song song với việc hoàn thiện công trình, hoạt động khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất sẽ được chuyển đổi từng bước để hạn chế xáo trộn và bảo đảm vận hành liên tục.

Theo phương án phân chia khai thác được ACV đề xuất, Long Thành sẽ đảm nhận toàn bộ đường bay quốc tế dài hơn 1.000 km, các chuyến quốc tế không thường lệ và đường bay mới khi Tân Sơn Nhất không đáp ứng. Với mạng nội địa, các hãng hàng không Việt Nam được chủ động lựa chọn khai thác tại Long Thành theo nhu cầu.