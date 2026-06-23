Chốt giá vàng hôm nay ngày 23/6 giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 23/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 23/6 giảm giá vàng miếng lên mức 147 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 23/6, giá vàng trong nước ngày 23/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 23/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 23/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 23/6, đảo chiều giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 23/6, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 144 –147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,9 – 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 143,5 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 23/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 23/6 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 87 USD/ounce, xuống mức 4.117 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.223 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá mạnh, tụt xuống vùng mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang chịu tác động giằng co khi cùng lúc theo dõi tín hiệu chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những diễn biến mới quanh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Theo các chuyên gia của Morgan Stanley, yếu tố quan trọng với xu hướng giá vàng trong thời gian tới sẽ là dòng vốn vào các quỹ ETF vàng. Ngân hàng này cho rằng nếu dòng tiền đầu tư chưa quay trở lại mạnh mẽ, vàng sẽ gặp khó khăn trong việc hướng tới các mục tiêu tăng giá cao hơn.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của giá vàng thế giới vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương và vai trò phòng vệ trước những rủi ro kinh tế.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.117 USD/ounce (tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 23/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 15,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 23/6, giá vàng ngày 24/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.